Alla vigilia del match contro il Dijon valido per i quarti di finale di Coppa di Francia, ha parlato così in conferenza il tecnico del PSG Thomas Tuchel, che ha esordito soffermandosi su Icardi:

Sulle scelte in vista della sfida di domani:

Avevo un piano ma è saltato. Prima del Lione, pensavamo di mettere una grande squadra contro il Dijon e alcune riserve contro l'Amiens. Ma le condizioni di Verratti, ad esempio, preoccupano, e questo cambia tutto. Cercheremo di non far giocare i giocatori 90 minuti due volte tra Dijon e Amiens, dobbiamo arrivare a Dortmund con un gruppo forte e in fiducia

Ancora sugli ottavi di Champions League:

È colpa nostra se si hanno sensazioni negative. La storia del PSG è il Barça, il Real, lo United. A causa di queste sconfitte, è normale che non tutti siano super positivi. Per me non cambia nulla. Siamo molto felici di essere tra le migliori sedici d'Europa, è un sogno per tutti giocare partite del genere. Rimaniamo positivi. Bisogna dare tutto senza essere influenzati dall'esterno