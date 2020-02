Protesta delle famiglie per i prezzi fin troppo elevati, con la conversione sarebbero 829 euro.

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 17:56 | aggiornato 11/02/2020 18:01

Diverse squadre di calcio inglesi, sia di Premier League che di altre categorie inferiori, chiedono fino a 700 sterline (al cambio 829 euro) per consentire ai bambini di uscire mano nella mano con i calciatori al momento dell'ingresso in campo delle partite mani dei giocatori prima delle partite.

Una chiara esagerazione, nonché un problema che ha generato critiche da parte di politici e tifosi, dal momento che crea una discriminazione nei confronti dei bambini appartenenti a famiglie di basso reddito. Quelli che vengono scelti per accompagnare i giocatori rappresentano un vantaggio per i club inglesi di circa 500mila sterline (592mila euro) a stagione, secondo un'indagine di "The Daily Telegraph".

Premier League, 700 sterline per accompagnare in campo i giocatori

Tanto per fare degli esempi concreti, squadre come West Ham, Nottingham Forest, Norwich e Aston Villa fanno pagare fino a 500 sterline (592 euro) a partita, una cifra che aumenta per gli eventi più importanti: nel caso specifico del West Ham, può superare gli 800 euro per le partite di categoria A.

Il nuovo presidente della commissione parlamentare per lo sport, la cultura e i media, Julian Knight, ha affermato che essere una "mascotte" (come vengono chiamati in Inghilterra questi bambini) sta diventando un privilegio per le famiglie più abbienti, qualcosa che va "completamente contro" le "radici della classe" lavoratrice" del calcio . Il deputato conservatore ha così invitato le squadre di Premier League (e non solo) a ridurre i prezzi per le famiglie più svantaggiate. Al momento, però, si tratta solo di un affare per ricchi.