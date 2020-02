Il giocatore cresciuto nel Milan è passato nell'Under 23 dello storico club inglese.

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 16:35 | aggiornato 11/02/2020 16:38

Se ti chiami Adrian Galliani, il tuo nome non può che essere associato al Milan. E il nipote dell'ex amministratore delegato rossonero, in effetti, la maglia del Diavolo l'ha anche indossata, nel settore giovanile, anche in squadra (under 16 e under 19) con Daniel Maldini. Altro cognome pesante, che proprio in questa settimana ha esordito in Serie A.

Per Adrian invece è il momento di provare la sua seconda esperienza in Inghilterra, questa volta al Nottingham Forest. Che in un certo senso, nemmeno troppo lontano, si lega in modo diretto al Milan, visto che la nascita del club nel 1899 è stato merito di Herbert Kilpin da Nottingham, uno dei pionieri d’oltremanica che contribuì allo sviluppo in Italia del gioco del calcio. E che come colori sociali scelse il rosso e il nero (non a caso gli stessi del Nottingham Forest), disposti su strisce verticali.

Adrian Galliani acquistato dal Nottingham Forest

Insomma, da un rossonero all'altro, ora il giovane attaccante classe 2001 (che in passato aveva già giocato nel Watford) si prepara per questa nuova avventura in Inghilterra, nella selezione under 23: