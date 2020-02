Tenere i giocatori forti che hai è più importante che comprarne di nuovi. Abbiamo perso Eriksen, ma lo abbiamo fatto in modo intelligente, cedendolo per una somma importante che abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso. Spero che succederà lo stesso nel futuro

Siamo in corsa in tre competizioni e l’umore è alto. Al contrario delle falsità dette da chi vuole finire sui giornali, sono molto felice qui. Mi conoscete abbastanza per capire che sono felice”.

A volte mi piace sentire il freddo sulla testa e cambiare un pochino ma in questo caso non è stato così. Una mattina mi sono svegliato con dei capelli talmente arruffati che ho deciso di andare dal parrucchiere e gli ho detto di levare tutto. Adesso spero che ricrescano

