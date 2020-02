Dopo il ko in casa del Verona, la dirigenza bianconera ha avuto un confronto col tecnico in un ristorante di Torino: toni distesi, si cerca di risolvere i problemi.

di Daniele Minuti - 11/02/2020 11:35 | aggiornato 11/02/2020 11:39

In casa Juventus è arrivato il momento di sedersi a un tavolo e chiarire quali siano le difficoltà della squadra, letteralmente. Dopo la sconfitta contro il Verona (e l'aggancio in classifica dell'Inter), i campioni d'Italia devono cercare di reagire per affrontare il periodo più caldo di questa stagione con le prossime settimane che potrebbero essere decisive in tutte e 3 le competizioni.

Per capire i problemi che la formazione allenata da Sarri sta avendo in questo segmento di annata, dopo la seconda caduta consecutiva in trasferta, l'allenatore bianconero ha partecipato a un incontro insieme al direttore sportivo Fabio Paratici e al presidente Andrea Agnelli.

Un gesto che sottolinea l'unità di intenti di tutto l'ambiente, forse anche fatto per mettere a tacere le numerose indiscrezioni circolate nella giornata di ieri che vedevano come possibile la clamorosa opzione di un esonero per riportare Massimiliano Allegri sulla panchina dell'Allianz Stadium.

Juventus, confronto a cena fra Sarri, Agnelli e Paratici

Juventus: summit a cena fra Agnelli, Paratici e Sarri

Secondo quanto riportato dalla Stampa, il confronto fra la dirigenza e l'allenatore sarebbe avvenuto in un ristorante di Torino in cui è stato analizzato il momento della Juventus in vista delle prossime sfide decisive per la Coppa Italia, il campionato e la Champions League.

Il clima è stato disteso, a dimostrazione che i risultati comunque ottimi della Juventus (prima in campionato e in corsa per le Coppe) non vengono offuscati dalle prove negative arrivate recentemente.

Di certo c'è bisogno di un cambio di marcia perché si incomincerà a giocare sempre più spesso, ma la fiducia in Sarri rimane totale nella speranza che ci sia però quella svolta tanto attesa dal punto di vista del gioco.