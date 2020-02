Il centravanti nerazzurro riposa in una camera speciale, che si trova nel suo appartamento e gli permette di recuperare al meglio dopo le gare: anche per questo il suo impatto con il calcio italiano è stato devastante.

di Simone Cola - 11/02/2020 17:35 | aggiornato 11/02/2020 17:40

Ventun gol messi a segno nelle 30 gare giocate complessivamente fino a questo punto della stagione, 17 (con 2 assist) nelle 23 giornate di Serie A. Quello di Romelu Lukaku con il calcio italiano è stato un impatto devastante, che ha smentito chi in estate aveva parlato di azzardo da parte dell'Inter. Come poteva "una riserva del Manchester United" trasformarsi nel più costoso acquisto nella storia del club nerazzurro? Unico nome imprescindibile nella lista della spesa presentata dal nuovo tecnico Antonio Conte, erede designato di un bomber vero come Maurito Icardi, il centravanti belga ha ampiamente ripagato la fiducia di allenatore e dirigenza e si è preso un posto da protagonista nel nostro campionato.

In gol fin dall'esordio, datato 26 agosto 2019, Lukaku non si è più fermato: merito di una preparazione mirata che in estate gli ha permesso di recuperare il tempo perduto lontano dalla prima squadra del Manchester United. Club in cui, è bene precisarlo, era una riserva per precisa scelta del manager Solskjaer, che probabilmente assecondava ordini dirigenziali arrivati dopo l'annunciata intenzione da parte del giocatore di cambiare aria. Oltre alle reti a conquistare il popolo nerazzurro è stata la grinta dimostrata in ogni gara, la capacità di trascinare i compagni, di trasformarsi in un punto di riferimento offensivo, la strabordante forza fisica, qualità di cui tutti erano a conoscenza ma che in pochi immaginavano potesse raggiungere livelli così elevati.

Perché se l'Inter sogna lo Scudetto è merito anche di questo gigante belga, instancabile e apparentemente indistruttibile. Un colosso che abbina ottime qualità tecniche - e tattiche, basta vedere come svaria sul fronte offensivo al servizio della squadra - al fisico avuto in dono da madre natura ma di cui si prende comunque cura in modo maniacale. In questo senso l'ultimo segreto, che lo accomuna al rivale bianconero Cristiano Ronaldo, lo ha svelato lui stesso su Instagram, notizia prontamente ripresa dal Corriere dello Sport: si tratterebbe di una camera iperbarica personale, che Lukaku ha fatto installare nel suo appartamento di Milano.

Inter, Lukaku svela uno dei suoi segreti: la camera iperbarica come Cristiano Ronaldo

Sui benefici di questo congegno, che oltre a CR7 ha tra i propri sostenitori anche la stella del basket NBA LeBron James, il mondo scientifico rimane piuttosto scettico: tecnicamente servirebbe per recuperare al meglio dopo uno sforzo prolungato, e anche se i suoi effetti restano da dimostrare si può dire che Lukaku sia uno dei migliori testimonial possibili. Punto fermo dell'Inter fin dal suo arrivo, tanto da saltare una sola gara fino a oggi, il belga sembra essere sempre più in forma e pronto a fare la differenza in un finale di stagione in cui i nerazzurri potrebbero andare a prendersi uno Scudetto che manca dalla stagione 2009/2010, quella del Triplete con José Mourinho.

Un traguardo, il Triplete, che avrebbe potuto rappresentare l'inizio di un nuovo ciclo vincente e che invece avrebbe segnato l'inizio di un declino la cui rotta è stata invertita soltanto recentemente: prima la partecipazione alla Champions riconquistata con Spalletti, quindi la scelta di Suning di affidarsi a Beppe Marotta e ad Antonio Conte, l'addio a Icardi e l'arrivo al suo posto di Lukaku. Che non avrà la classe dei più grandi di sempre ma che con grinta e determinazione si è preso il ruolo di protagonista del presente e del futuro nerazzurro, autoproclamandosi "Re di Milano" dopo il gol del 4-2 che ha concluso la vittoriosa rimonta dell'Inter nel derby contro il Milan.

Una rete in cui c'è tutta l'essenza di Lukaku, capace di giganteggiare di testa contro un colosso come Kjaer dimostrandosi semplicemente inarrestabile: 21 gol in 30 partite, dicevamo, 17 nelle prime 23 gare giocate in quella Serie A dove qualcuno aveva sostenuto avrebbe faticato. La sensazione è che non sia finita qui, e che il colosso belga - benefici o meno della camera iperbarica - abbia ancora molto da dare alla causa dell'Inter, che anche grazie al "Re di Milano" vede sempre più concreto il sogno Scudetto.