Il tecnico salentino ha motivato i nerazzurri all'intervallo ricordando i 19 punti di vantaggio sui rossoneri.

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 10:37 | aggiornato 11/02/2020 10:42

Una rimonta da urlo. L'ha fatta l'Inter nel derby vinto 4-2 contro il Milan valido per la 23esima giornata di Serie A. I nerazzurri, sotto 2-0 all'intervallo (gol di Rebic e Ibrahimovic), sono entrati in campo nella ripresa completamente rigenerati trovando la rete con Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku. Il merito di questa trasformazione - racconta La Gazzetta dello Sport - è per gran parte del tecnico Antonio Conte, che tra un tempo e l'altro ha tenuto a rapporto i suoi.

Nessuna ramanzina, no. Il tecnico salentino ha saputo toccare le corde giuste puntando sull'orgoglio dei giocatori. Come? Ha ricordato che tra loro e i Pioli boys ci fossero ben 19 punti di distacco in classifica.

Ha posto l'accento sull'oggettivo divario tecnico tra le due formazioni, facendo così apparire il Milan ai suoi ragazzi meno forte di quanto visto nella prima frazione di gioco. L'ex ct, vedendo l'epilogo della gara, è riuscito pienamente nel suo intento, dando nuova linfa vitale alla sua squadra rientrata sul prato verde con la consapevolezza di essere la più forte, la migliore. La capolista della Serie A insieme alla Juventus.