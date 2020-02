Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, che ha firmato la rimonta nel derby vinto 4-2 contro il Milan, ha parlato così ad AD Sportwerald:

Siamo convinti della nostra forza, non rimonti una partita come il derby se non ce l'hai. Ma dobbiamo mostrarla ogni settimana. E ora pensiamo già alla partita contro il Napoli in Coppa Italia. Il gol? È stato il mio secondo gol nel derby, in un'atmosfera meravigliosa, stupenda. In più ha spazzato via lo 0-2 del primo tempo. Ricorderò sempre questo gol, un momento davvero importante in una partita davvero importante. Un'emozione unica mi ha attraversato, il cross di Candreva era perfetto, mi sono tuffato verso la palla e quando mi son girato l'ho vista in rete, è stata una sensazione bellissima