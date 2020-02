Dopo il derby il club di Suning ottiene un'altra vittoria, stavolta nelle aule di tribunale: per il suo esordio in MLS, previsto per il 1° marzo a Los Angeles, il club di Beckham potrebbe dover cambiare nome.

di Simone Cola - 11/02/2020 09:57 | aggiornato 11/02/2020 10:02

Le immagini e le emozioni della straordinaria vittoria in rimonta nel derby ancora negli occhi, l'Inter ha cominciato la settimana in corso nuovamente da prima della classifica e con una ritrovata consapevolezza della propria forza dentro e fuori dal campo. Se sul rettangolo di gioco le quattro sberle rifilate al Milan hanno dimostrato che i nerazzurri sono in corsa per uno Scudetto che non è certo più impossibile, un'ottima notizia è arrivata anche da Alexandria, Virginia, dove ha sede l'USPTO, il tribunale statunitense che si occupa di questioni legate a marchi e brevetti.

La legge ha riconosciuto infatti le ragioni dell'Inter nei confronti della quasi omonima Inter Miami, club fondato nel 2018 dall'ex calciatore inglese David Beckham e da altri soci e che insieme al Nashville rappresenta una delle due nuove franchigie che prenderanno parte alla stagione 2020 della Major League Soccer, il massimo campionato nord americano che avrà inizio tra meno di tre settimane. Un appuntamento a cui la squadra proveniente dalla Florida - esordio previsto il 1° marzo in casa del Los Angeles FC - potrebbe essere costretta a presentarsi con un altro nome.

L'Inter, che già nel 2014 aveva registrato il proprio marchio negli Stati Uniti per difendersi in termini di copyright e che considera gli USA una tappa fondamentale nel suo percorso di espansione del marchio, ha citato in giudizio l'Inter Miami: nomi troppo simili, che in qualche maniera avrebbero potuto danneggiare a livello di marketing il club di Suning, questa la motivazione dei nerazzurri che è stata accolta dall'USPTO e che a pochi giorni dall'inizio della MLS potrebbe costringere l'ambizioso club guidato da Beckham a cambiare nome, vanificando così in parte la massiccia campagna pubblicitaria fatta negli scorsi mesi.

"Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo." Questo il proclama dei soci fondatori dell'Inter nel momento della costituzione del club, nato la sera del 9 marzo 1908.

Inter, vittoria in tribunale: l'Inter Miami dovrà cambiare nome per ragioni di copyright

Quella dell'Inter, è bene sottolinearlo, non è una vittoria contro l'Inter Miami ma contro l'intera MLS, marchio che seguendo il modello di NBA, NFL, NHL e MLB (basket, football, hockey e baseball) rappresenta l'intero movimento calcistico professionistico statunitense e le 26 franchigie che ne fanno parte. Tra questi appunto il club fondato da Beckham insieme ai fratelli Mas e l'imprenditore giapponese Masayoshi Son nel 2018 e a cui sono stati accostati nel tempo nomi clamorosi quali Lionel Messi e Luka Modric.

Occorre ricordare che il nome completo dell'Inter, Internazionale, era un richiamo ai valori di fratellanza universale che il calcio italiano sembrava aver perso all'inizio della sua storia: reagendo alla svolta autarchica decisa dal proprio club di appartenenza, alcuni soci del Milan decisero di fondare una nuova squadra, che mai avrebbe guardato la nazionalità dei propri calciatori e che avrebbe ricordato questo principio già dal nome. Era l'alba del XX secolo, e oggi che siamo all'alba di quello successivo la società nerazzurra è tra le più vincenti e famose al mondo, un vero e proprio marchio globale dai tratti inconfondibili.

A nulla è valsa nel primo atto la difesa della Major League Soccer, che aveva definito il termine Inter decisamente troppo generico e che nelle aule di tribunale ha sottolineato le proprie ragioni citando altri club dal nome simile: l'Inter Turku in Finlandia, ad esempio, i croati dell'Inter Zapresic e i brasiliani dell'Internacional di Porto Alegre. L'USPTO ha dato ragione ai nerazzurri di Milano, e se la sentenza sarà confermata nell'iter che seguirà a breve l'Inter Miami dovrà cambiare nome.