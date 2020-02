Così lo svedese ha commentato la consegna del Tapiro dopo la sconfitta nel derby.

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 20:34 | aggiornato 11/02/2020 20:39

In tempi di carestia, va bene anche un Tapiro. È - sembra - d'oro scintillante, pesa e lo si può tranquillamente esporre in bacheca. La sua porca figura in mezzo a vagonate di scudetti e coppe nazionali la fa comunque. Ecco perché Ibrahimovic pare non averlo rifiutato, tutt'altro. Come si evince dalle anticipazioni della puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda stasera, il noto inviato del programma di Canale 5, Valerio Staffeli, ha attapirato senza problemi il fenomeno del Milan.

Alla base della consegna del “premio”, una ragione semplice. Le sue dichiarazioni post-derby. Ibra era arrabbiato, deluso, irritato. E per questo si è lasciato scappare anche una frecciatina nei confronti dell'Inter:

Difficile spiegare la sconfitta. il primo tempo è stato quasi perfetto, il secondo totalmente il contrario. Avevamo detto di stare attenti fino al 60', invece abbiamo preso 2 goal e poi ci è andato tutto storto. Bisogna saper gestire certe partite, soprattutto contro l'Inter. Anche se nel primo tempo non mi è sembrata una squadra da secondo posto.

Ibrahimovic 'attapirato' da Striscia la Notizia

Uno Zlatan Ibrahimovic un po' al veleno, anche se ora ha già sbollito. Sorridente, divertito. Così lo si vede nelle immagini durante la consegna del famoso Tapiro. Interrogato sul perché di quelle parole da Staffelli, Ibra risponde così:

Quando non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio.

Intanto Ibrahimovic potrà vantare un “trofeo” in più.