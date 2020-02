Fischio d'inizio mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 15:30 | aggiornato 11/02/2020 16:15

Inter-Napoli è la semifinale di andata della Coppa Italia: calcio d'inizio fissato alle ore 20.45 di mercoledì 12 febbraio. I padroni di casa arrivano alla sfida di San Siro dopo aver ribaltato il derby di campionato contro il Milan (da 0-2 a 4-2), morale opposto per la squadra di Gennaro Gattuso, battuta al San Paolo dal Lecce (2-3 il risultato finale).

Dopo aver conquistato l'accesso alle semifinali con la vittoria sulla Fiorentina dello scorso 29 gennaio (2-1 a San Siro), Antonio Conte ha il difficile compito di gestire le risorse della squadra impegnata su tre fronti. Con Padelli ancora in porta, in difesa Skriniar e de Vrij insieme a uno tra D'Ambrosio e Bastoni. Potrebbe esordire dal primo minuto Eriksen. Ai box anche Young e Candreva, sostituiti da Biraghi e Moses. Rientra Lautaro Martinez. Probabilmente Sanchez rimpiazzerà Lukaku.

A questo punto della stagione per il Napoli la Coppa Italia è un obiettivo su cui puntare forte, per questo motivo è lecito aspettarsi da Gennaro Gattuso una formazione altamente competitiva. Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce (Hysaj è squalficato), al centro torna Manolas insieme a uno tra Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo confermato Demme, Zielinski in vantaggio su Fabian, rientro in vista per Allan. In attacco Mertens, Insigne e ballottaggio tra Callejon e Politano.

Coppa Italia, Inter-Napoli: le probabili formazioni di Conte e Gattuso

INTER (3-5-2): Padelli, Škriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Brozović, Eriksen, Biraghi, Martínez, Sanchez. ALL: Antonio Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. ALL: Gennaro Gattuso

Dove vedere in TV e streaming Inter-Napoli

La semifinale di andata Coppa Italia tra Inter e Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1 mercoledì 12 febbraio a partire dalle ore 20.45, in streaming sulla piattaforma digitale RaiPlay.