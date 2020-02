L'attaccante bulgaro, protagonista con le maglie di Fiorentina e Juventus, potrebbe tornare in Italia a cinque anni di distanza dall'ultima volta.

di Massimiliano Rincione - 11/02/2020 14:32 | aggiornato 11/02/2020 14:37

Valeri Bojinov può concretamente tornare in Italia. A cinque anni di distanza dalla sua avventura alla Ternana il bulgaro che tanto aveva colpito con le maglie di Lecce, Fiorentina e Juventus - seppur in Serie B - è pronto a far rientro nel bel paese a calciomercato chiuso. Ricordate tutti i suoi gol in maglia giallorossa, quando si pensava potesse essere davvero uno dei possibili craque del calcio europeo, no? A distanza di anni, purtroppo, Bojinov non è però riuscito ad imporsi ai massimi livelli, finendo per disputare comunque delle buone annate tra Bulgaria e soprattutto Serbia, con quelle in terra svizzera e croata finite invece con poche presenze e ancor meno reti.

Adesso però, con un Bojinov svincolatosi già durante la scorsa sessione invernale di calciomercato dopo la fine della sua esperienza al Botev Vratsa - squadra in cui aveva militato anche nella prima parte della stagione 2018/2019, prima di tornare per 6 mesi al Levski Sofia -, le sirene provenienti dal Bel Paese potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto. Interessamenti provenienti dalla Serie B quelli nei confronti del Bulgaro, che nella sua ultima stagione disputata nel campionato cadetto ha messo assieme 6 gol in 27 presenze con la maglia della Ternana. Un ruolino di marcia comunque positivo, che lo ha visto bissare con distacco questi numeri soltanto l'anno successivo con le 18 reti messe a referto con il Partizan Belgrado nella Superliga 15/16.

Come detto, gli interessamenti dovrebbero essere provenienti dalla Serie B, con il Pescara del suo ex compagno ai tempi della Juve Nicola Legrottaglie che potrebbe incontrarlo nuovamente nelle vesti tecnico: d'altronde in biancazzurro è abbastanza forte la necessità di assicurarsi un altro attaccante, anche dal punto di vista numerico. Con i soli Borrelli e Bocic - ambedue molto, molto giovani - pronti a dar manforte a Maniero e Galano, proprio Bojinov potrebbe fare al caso del Delfino. Intanto però l'attaccante non si scompone, ed intervistato da Blitz.bg ha comunque confermato di aver ricevuto una proposta dall'Italia ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Sì, ho ricevuto una proposta dall'Italia e sto aspettando di vedere come si concluderà la cosa. Ho, però, anche un'altra opzione.

Il Pescara, in foto, potrebbe presto vedere arricchito il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Valeri Bojinov.

Pescara che, per adesso, sta vivendo un ottimo momento - se si esclude la sconfitta di Chiavari contro la Virtus Entella - sotto la gestione Nicola Legrottaglie, arrivato in teoria solamente ad interim dopo le dimissioni di Luciano Zauri ma capace, in quella che sarebbe dovuta essere la sua unica partita nella prima squadra biancazzurra - lui che guidava la primavera - di imporsi alla Dacia Arena su un Pordenone al tempo secondo. Ciò gli ha permesso di guadagnarsi una meritatissima conferma, col mercato degli svincolati che adesso potrebbe regalargli anche un rinforzo dal nome importante come Valeri Bojinov.