Reds al lavoro per regalare a Klopp un colpo da novanta in vista dell'estate prossima: il Leverkusen spara alto per il suo talento, l'alternativa è l'ex Barcellona.

di Andrea Bracco - 11/02/2020 08:14 | aggiornato 11/02/2020 08:21

Un solo colpo, ma capace di far sognare i tifosi. È questo il progetto di mercato che il Liverpool ha in mente per l'estate 2020; i Reds, che negli ultimi anni sono riusciti a costruire una vera e propria corazzata, sono alla ricerca di un'ulteriore ciliegina da apporre su una torta già molto ricca. Jurgen Klopp ha le idee chiare e, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, molto probabilmente il rinforzo arriverà nel reparto avanzato. Dopo aver acquistato il giapponese Minamimo a gennaio, il Liverpool cercherà un ulteriore elemento in grado di fare la differenza, magari di quelli che tatticamente possono posizionarsi in più zone offensive.

Kai Havertz o Philippe Coutinho: i papabili sono questi due. Il tedesco è l'obiettivo numero uno: classe 1999, il talento di casa Leverkusen viene considerato l'astro nascente del calcio teutonico, tanto che - seppure giovanissimo - si sta già imponendo con la maglia della nazionale e, probabilmente, lo vedremo protagonista già al prossimo Europeo. Havertz piace per le sue qualità e per il fatto che, a 20 anni, i margini di miglioramento sono ancora ampissimi; Klopp lo ha chiesto già l'estate scorsa, ma le Aspirine per cederlo chiedono una cifra folle, di oltre 100 milioni di euro.

Il Liverpool è una società molto ricca, economicamente in salute, e probabilmente a fine anno riuscirà a fare cassa con diversi giocatori attualmente in esubero, ma un acquisto del genere andrebbe comunque ponderato a fondo. Inoltre, come se non bastasse, c'è la possibilità che si inserisca anche il Bayern Monaco, sempre molto attento ai talenti locali. Il club bavarese avrebbe già fatto i primi sondaggi e ricevuto il gradimento del calciatore, che però al momento pensa a chiudere in bellezza l'annata con il Leverkusen. In stagione, Havertz ha messo insieme 5 gol e 2 assist in 26 presenze, ma arriva da un paio di stagioni con rendimento super.

Philippe Coutinho, centrocampista del Bayern Monaco: i bavaresi in estate non lo riscatteranno e il Barcellona dovrà nuovamente piazzarlo cercando di non perderci. Il Liverpool ci pensa: è l'alternativa a Havertz

Serve trovare un piano B, una pista alternativa che, nel caso del Liverpool, porta dritta dritta a Philippe Coutinho. Il centrocampista brasiliano quest'anno sta giocando in prestito al Bayern Monaco, ma difficilmente i bavaresi a fine stagione si siederanno al tavolo col Barcellona per trattarne il riscatto. Secondo quanto riportato sul Daily Express, Klopp tornerebbe volentieri a lavorare con il suo ex pupillo, conosciuto proprio nel momento i cui è approdato ai Reds. Sotto la guida del manager tedesco, Coutinho ha disputato le migliori stagioni in carriera, trasformandosi tatticamente in un interno di centrocampo coi controfiocchi.

Dopo un paio di stagioni negative, il prezzo del suo cartellino è nettamente sceso fino quasi a dimezzarsi, ma il Barcellona - che in estate vorrà monetizzare al massimo alcuni giocatori che non servono più - non comunque intenzione di svenderlo. Il Bayern avrebbe un'opzione per riscattarlo a 120 milioni di euro, cifra assolutamente fuori mercato per un calciatore che non sta facendo la differenza, perciò è molto probabile che Coutinho torni in Catalogna per poi essere piazzato altrove. Ritrovare il suo mentore potrebbe aiutarlo a uscire da un'empasse pericolosa, ma i Reds non hanno intenzione di sostenere spese pazze.

