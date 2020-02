Su 61 presenze collezionate dal suo approdo a Torino, Szczesny ha mantenuto la porta inviolata ben 28 volte su 61 (nel 46% delle gare disputate). In questa stagione ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A: nessun estremo difensore con almeno 5 presenze all'attivo - riporta Sky Sport - ha fatto meglio.

