L'attaccante non si è fatto male in campo ma in occasione di una cena di squadra: la società sarda si è riservata la possibilità di intraprendere sanzioni disciplinari nei confronti del proprio tesserato.

di Redazione Fox Sports - 11/02/2020 08:46 | aggiornato 11/02/2020 09:04

Oltre al danno la possibile beffa. Leonardo Pavoletti potrebbe ricevere una sanzione disciplinare dal Cagliari dopo essersi procurato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione. Il motivo? L'infortunio non è avvenuto in campo né durante un allenamento in palestra.

L'incidente - riporta L'Unione Sarda - sarebbe avvento in occasione di una cena con i compagni di squadra. L'ex Genoa sarebbe scivolato e nel tentato di rimanere in piedi avrebbe messo male la gamba gettando al vento gli ultimi 6 mesi di riabilitazione. Si era infatti infortunato lo scorso 25 agosto, in occasione della prima giornata di campionato contro il Brescia, ed era ormai vicinissimo al rientro in campo.

Ora invece si rivedrà soltanto all'inizio della prossima stagione. Ma intanto - riporta Sky Sport - il Cagliari si è riservato la possibilità di intraprendere sanzioni disciplinare nei confronti del proprio tesserato visto che l'infortunio non è avvenuto in ambito sportivo. All'attaccante, che non sa ancora se sarà nuovamente operato, non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e rimettersi subito a lavoro.