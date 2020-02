Ospite di È TV Rete7, il direttore dell'area tecnica dei felsinei accende l'entusiasmo della piazza, dichiara praticamente incedibile il numero 7 e non si nasconde sull'Europa League: "Giocando così tutto è possibile."

di Simone Cola - 11/02/2020 11:08 | aggiornato 11/02/2020 11:14

La vittoria ottenuta all'Olimpico nell'anticipo del venerdì della 23esima giornata di Serie A, un bel 3-2 in trasferta ai danni di una Roma in piena corsa per la Champions, ha definitivamente consacrato il Bologna come una delle più belle realtà del nostro campionato e fatto esplodere l'entusiasmo da tempo sopito di una piazza che adesso sogna in grande. Dopo la rocambolesca salvezza ottenuta nella scorsa stagione grazie a un girone di ritorno strepitoso, con una media-punti da Europa, i felsinei non si sono più fermati e oggi è proprio all'Europa che guardano, settimi in classifica, a un punto di distanza dal Verona sesto e reduci da tre vittorie consecutive.

Sognare in grande si può. Lo dicono i risultati e lo dice l'ambizione di un presidente, l'imprenditore italo-canadese Joey Saputo, che ha sempre sostenuto come l'obiettivo fosse proprio tornare tra le grandi d'Italia: un traguardo a cui il Bologna si è avvicinato con una programmazione a medio-lungo termine che forse però non aveva tenuto conto dei numerosi alti e bassi che in più di un'occasione hanno rischiato di disilludere i tifosi, che poco più di 12 mesi fa soffrivano per una squadra con un passo in B: era il 28 gennaio 2019, e Sinisa Mihajlovic arrivava sulla panchina rossoblù.

Il resto è storia recente di uno dei club più antichi e gloriosi del panorama calcistico italiano: la salvezza in rimonta, l'entusiasmo crescente, il dramma della malattia del mister serbo, le incertezze e poi la nuova risalita, coincisa con il ritorno in panchina del tecnico. Le giocate di Orsolini, la crescita di Svanberg, la qualità di Sansone e Soriano, l'eterno Palacio e i gol di Barrow alla Roma, che profumano d'Europa. Un profumo che il direttore dell'area tecnica Walter Sabatini, ospite di È TV Rete7 nella trasmissione "Il pallone nel 7", non ha nascosto di respirare a pieni polmoni. Sognare in grande, lo abbiamo detto e lo ribadisce anche lui, è possibile per il Bologna.

Riccardo Orsolini si è consacrato al Bologna, che lo ha prelevato dalla Juventus che adesso vorrebbe riprenderselo: per Sabatini il 7 rossoblù vale almeno 70 milioni.

Bologna, Sabatini è carico: "Se la squadra continua così l'Europa è possibile"

Sabatini infatti non si è nascosto quando in studio è stato inevitabilmente toccato l'argomento relativo a una possibile qualificazione alle coppe europee, a cui il Bologna non partecipa da quasi vent'anni.

Avevo grande fiducia in questa squadra, ripagata dal gioco espresso e dalla classifica. La parola Europa non può farci paura, se i ragazzi continuano a giocare così sarà obbligatorio pensarci. La squadra autoritaria e sfacciata vista a Roma è qualcosa di cui i tifosi possono andare orgogliosi. Modelli da seguire? Non ne abbiamo, ma una cosa è certa: non intendiamo rivestire un ruolo marginale nel calcio italiano.

Con la squadra che vola, il dirigente rossoblù divide i meriti con tutta la società. Con il presidente Saputo, che in fondo è quello che mette i soldi e che ha messo anche tanto entusiasmo, e poi con l'ad Fenucci, con Marco Di Vaio e con il direttore sportivo Riccardo Bigon. Qualcuno sosteneva che con quest'ultimo Sabatini avrebbe finito per scontrarsi, invece il rapporto funziona e aiuta la squadra ed è lo stesso direttore dell'area tecnica a rivelarlo parlando dell'acquisto di Musa Barrow.

Dopo la gara contro l'Atalanta Bigon ha buttato lì il nome, io non ci credevo molto, lo consideravo un talento inesploso. Poi ne abbiamo parlato con Mihajlovic che ci ha detto di prenderglielo subito.

Barrow è uno dei tanti volti di un Bologna giovane e che guarda con fiducia al futuro nonostante le belle prestazioni in campo abbiano ovviamente fatto drizzare le antenne a molte big. Tra queste la Juventus, che negli ultimi tempi secondo molti addetti ai lavori starebbe valutando l'idea di riprendersi Riccardo Orsolini, il talento più splendente dei rossoblù, per giunta a cifre abbastanza contenute. Sono soltanto voci, assicura ancora Sabatini.

Vogliamo confermare tutti i nostri giovani, sono il nostro futuro e noi siamo già nel futuro. Nessuna preoccupazione per Orsolini, i tifosi devono stare tranquilli, sono voci che fanno uscire dalle parti di Torino. Quando abbiamo concluso il suo acquisto sono stati fatti certi discorsi, ma senza niente di scritto e firmato è impensabile che si muova, per giunta alle cifre che ho letto e sentito dire. Siamo una società seria e nessuno pensa che Orsolini sia un talento di cui potersi privare, ma se proprio devo ragionare a voce alta per me oggi vale almeno 70 milioni.

Belle parole anche per Sinisa Mihajlovic, il tecnico che per molti è il vero segreto di questo Bologna che vola e che non vuole smettere di farlo.