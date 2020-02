Braida: "Messi via dal Barcellona? Non è impossibile..."

Come riportato da Mundo Deportivo, il Barça comunicherà ora a LaLiga e alla Federcalcio spagnola la gravità dell'infortunio del classe 1997 per ricevere l'autorizzazione a mettere sotto contratto un eventuale sostituto. In caso gli venisse concessa, i catalani avranno 15 giorni per trovare un rinforzo da mettere a disposizione di Quique Setien.

Dembélé è stato operato per lo stesso infortunio che si era procurato durante la prima parte di stagione ma alla gamba sinistra. Al suo fianco in Finlandia c'erano il team manager Eric Abidal e il dottore dei blaugrana Dani Florit.

L'attaccante del Barcellona Ousmane Dembélé è stato operato oggi in Finlandia dall'equipe medica del Dottor Sakari Orava dopo aver riportato la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra. Al termine dell'intervento, perfettamente riuscito, il club blaugrana ha fatto sapere che la stagione del francese sia da considerarsi conclusa: l'ex Borussia Dortmund si rivedrà in campo tra almeno 6 mesi.

