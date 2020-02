Il giocatore del Tottenham è sotto indagine della Federcalcio per il video in cui faceva battute sull'epidemia in Cina.

10/02/2020

La nuova bravata di Dele Alli potrebbe costargli caro: in queste ore il giocatore del Tottenham è finito (ancora una volta) al centro della bufera per via del controverso video postato la scorsa settimana sul suo utente di Snapchat.

L'inglese si è ripreso all'aeroporto di Londra con una mascherina intento a inquadrare un signore di origini asiatiche e poi una confezione di igenizzante per le mani con delle didascalie contenenti battute sull'epidemia del Coronavirus che sta facendo centinaia di vittime in Cina.

Il Daily Star ha ripreso il video e lo ha postato esponendo Alli alle critiche di tutti i lettori, al punto che il centrocampista della Nazionale britannica lo ha rimosso per poi chiedere pubblicamente scusa a chiunque sia rimasto offeso dalle sue battute. Ma queste scuse potrebbero non bastare.

Alli rischia la squalifica per un video offensivo

Stando a quanto riportato dal Mirror, la Federcalcio inglese ha ufficialmente aperto un'indagine per via del video postato da Dele Alli e c'è la possibilità che questa indagine si chiuda con una multa e una squalifica per il calciatore.

Tutto si baserà sulla decisione della FA, che dovrà decretare se il comportamento del 23enne sia classificabile come razzista o unicamente come "offensivo". L'ufficialità del provvedimento arriverà in breve tempo, come successo qualche mese fa con Bernardo Silva punito per il suo tweet rivolto al compagno di squadra Mendy poi giudicato razzista.

Una tegola non da poco per il Tottenham e per José Mourinho che rischia così di perdere uno dei suoi giocatori di punta in giornate molto importanti per la corsa al quarto posto nel campionato inglese che significa qualificazione alla prossima Champions League. Da cui gli Spurs sono attualmente lontani 4 punti, col Chelsea che lo occupa a quota 41 (e con la sorpresa Sheffield United pienamente in corsa due lunghezze dietro i Blues).