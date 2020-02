L'ex Fiorentina ha trovato un meraviglioso gol di tacco all'esordio col Besiktas.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 09:02 | aggiornato 10/02/2020 09:06

In Turchia sono già pazzi di Kevin-Prince Boateng. Dopo aver lasciato la Fiorentina senza lasciare traccia (un sol gol con la Viola fino a gennaio), il nazionale ghanese si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Besiktas e ci ha messo pochissimo per conquistare i suoi nuovi tifosi. Nel match di Super Lig (massima divisione del campionato turco) contro il Gaziantep, valido per la 21esima giornata, Boa è entrato al 46' al posto di un'altra vecchia conoscenza come Adem Ljajic e ci ha messo solo 25' per far esplodere il Vodafone Park di Istanbul segnando il momentaneo 2-0 (la partita finirà 3-0). Su assist di Gonula, l'ex Milan ha insaccato col tacco realizzando un gol meraviglioso. I tifosi del Besiktas sperano sia solo il primo di una lunga serie.