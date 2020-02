Tre persone sono state arrestate dalla Digos di Verona per aver preso a calci e pugni alcuni agenti di Polizia.

Tre persone sono finite in manette prima di Hellas Verona-Juventus, match della 23esima giornata di Serie A. Si tratta di un 35enne crotonese domiciliato nel veronese, un altro crotonese di 39 anni residente a Borgo Val di Taro e un 41enne di Barano d'Ischia (Napoli). Come riportato dall'Ansa, quando mancavano tre ore al fischio d'inizio della partita, gli agenti della Digos hano notato i tre individui correre all'interno del Bentegodi e li hanno invitati a lasciare l'impianto una volta constatato che fossero sprovvisti di biglietto. I tre non solo si sono rifiutati ma hanno reagito in maniera aggressiva. Dopo aver detto "di non avere nulla da perdere", hanno opposto resistenza sferrando calci e pugni (uno dei poliziotti ha avuto una prognosi di 14 giorni) e rendendo necessario l'intervento di un'altra pattuglia della Digos. Oggi il Tribunale di Verona ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti del 35enne, mentre nei confronti degli altri due il divieto di dimora a Verona. Non escluso anche, da parte del questore di Verona, Ivana Petricca, il Daspo.