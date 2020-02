Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0

Le nuove società fondate da Totti avranno sede in zona Eur. Saranno coinvolti in questo progetto - riporta Sky Sport - anche Carlo Cancellieri, l'avvocato Giovanni De Montis, il commercialista Adolfo Leonardi e lo scouting Matteo Fittavolini.

