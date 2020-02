Fatale al toscano la sconfitta interna col Sassuolo. Il tecnico lascia Ferrara dopo un lustro ricco di soddisfazioni, corredato da due promozioni e altrettante salvezze.

di Andrea Bracco - 10/02/2020 11:05 | aggiornato 10/02/2020 11:48

La sconfitta interna contro il Sassuolo apre crepe devastanti in casa Spal. La società emiliana, fanalino di coda della Serie A, si candida seriamente per essere una delle tre squadre a lasciare la massima serie in vista di un finale di stagione che si preannuncia molto complicato. Per provare a dare una scossa, la società ha esonerato Leonardo Semplici e affidato la guida tecnica a Gigi Di Biagio, ex commissario tecnico dell'under 21 azzurra, reduce esclusivamente da esperienze professionali a livello federale. Difficile dire se le cose saranno destinate a migliorare o meno ma, di certo, già oggi si possono identificare con esattezza le cause di un'annata nata male e proseguita peggio.

S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni.

Poche vittorie, soprattutto negli scontri diretti, e un paio di sessioni di mercato condotte in maniera incomprensibile sono alla base della disfatta sportiva alla quale sta andando incontro la Spal. Che, dopo la débacle casalinga contro la squadra di De Zerbi, si lecca le ferite per l'ennesima occasione non sfruttata. La rincorsa verso la salvezza si complica ulteriormente e, nelle restanti giornate di campionato, i biancoazzurri dovranno farcela senza colui il quale è stato il punto di riferimento durante gli ultimi cinque anni di successi sportivi del club ferrarere. Semplici paga (anche) colpe non sue, come il fatto di aver perso diversi tasselli importanti che, di fatto, la dirigenza non ha mai sostituito.

Inoltre, esonerandolo, la società si prende una bella responsabilità, visto che - al netto dei tanti limiti oggettivi - il gruppo sembrava essere completamente dalla parte del mister. Di Biagio non avrà quindi un compito facile, nonostante - paradossalmente - fare peggio di così dal punto di vista sportivo sia quasi impossibile. L'esordio sarà sul campo del rinfrancato Lecce, reduce da due vittorie importanti contro Torino e Napoli. Una vera e propria battaglia, che la Spal affronterà senza il suo comandante di lungo corso. La scelta pagherà? Come al solito sarà il campo a emettere il verdetto definitivo.

Leonardo Semplici, ormai ex allenatore della Spal: il tecnico toscano, arrivato al club nel 2014, ha conquistato due promozioni e due salvezze alla guida del club ferrarese

Spal, l'addio dopo cinque anni: Semplici entra nella storia del club

Leonardo Semplici è stato l'architetto del miracolo Spal impostosi nell'ultimo lustro. Arrivato a Ferrara nel dicembre del 2014, ha preso la squadra in C e l'ha modellata secondo i suoi dettami tattici forgiati, a livello giovanile, nel vivaio della Fiorentina. Pur non avendo particolari esperienze di livello antecedenti a quella spallina, Semplici era già conosciuto al grande pubblico per aver partecipato a un reality show, all'interno del quale la Primavera viola veniva seguita durante tutto l'arco della giornata dalle telecamere, che ricostruivano fedelmente la vita dei ragazzi impegnati ad approcciarsi al professionismo.

Questa etichetta si è staccata molto velocemente, giusto il tempo di rilevare una Spal pericolante e rimetterla perfettamente in sesto, portandola prima a un'insperata salvezza e poi, la stagione successiva, alla promozione in Serie B. Come spesso accade negli ultimi anni, con idee e programmazione si può addirittura progettare il doppio salto: Il 2017 è infatti l'anno della svolta definitiva, con la promozione nella massima serie che, dalle parti di Ferrara, mancava addirittura dal 1968. Infine, ecco infilato anche il capolavoro delle due salvezze consecutive - la seconda delle quali con tre turni di anticipo -, arrivate riuscendo a mietere anche qualche vittima illustre del calibro di Roma, Lazio e Juventus.

Il feeling con la società è sempre stato molto forte: da una parte è stata data fiducia incondizionata alle capacità di Semplici, dall'altra c'era invece la sicurezza di agire sempre per il bene della piazza. L'ormai ex allenatore spallino ha saputo rilanciare molti giocatori - Kurtic e Petagna su tutti - e valorizzarne altri, come per esempio l'eclettico esterno Strefezza o il laterale Fares, grave perdita (causa infortunio) di questa sciagurata stagione. O come Kevin Bonifazi, tornato per la terza volta a Ferrara su richiesta esplicita di Semplici: dopo il gol segnato al Sassuolo, il centrale ex Torino è corso ad abbracciarlo per testimoniargli tutto il proprio affetto.

Ma non è bastato, visto che le reti di Caputo e Boga hanno ribaltato la situazione, portando la dirigenza ferrarese a maturare la decisione definitiva. Difficile dire come sarebbero dovute andare le cose. Forse, come si è ipotizzato alla fine della scorsa annata, ci si sarebbe dovuti separare in estate, o magari si poteva decidere di andare fino in fondo assieme, come ai bei tempi, anche se questo avrebbe significato la probabile retrocessione. Di certo, e questo nessuno lo cancellerà mai, Semplici rimarrà per sempre nella storia della Spal. Come Fabio Capello, Armando Picchi e Manuel Lazzari, ultima cessione dolorosa di un club che deve sempre fare attenzione ai conti. Ma, contrariamente all'ultimo biennio, oggi il destino pare segnato.