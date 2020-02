Inter, Handanovic ancora out: in arrivo lo svincolato Viviano

Inter, Handanovic ancora out: in arrivo lo svincolato Viviano

A post shared by Romelu Lukaku (@romelulukaku) on Feb 9, 2020 at 2:22pm PST

View this post on Instagram

L'attaccante nerazzurro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram anche la foto che lo vede esultare, sollevando la bandierina del calcio d'angolo, dopo aver segnato la sua rete. Un successo che può aiutare la squadra di Conte a crederci ancora di più. Il modo migliore per prendersi il primo posto in classifica.

Euforia e voglia di festeggiare, inevitabile che sia così per l' Inter dopo il derby vinto in rimonta sul Milan. I nerazzurri sono riusciti a imporsi con una prestazione impressionante nel secondo tempo, annichilendo la squadra di Pioli, che nella prima frazione aveva dato l'idea di essere in completo controllo del match e in grado di chiuderlo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK