di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 11:12 | aggiornato 10/02/2020 14:17

Musa Barrow è stato l'assoluto protagonista di Roma-Bologna, primo match della 23esima giornata di Serie A. L'attaccante gambiano, appena passato dall'Atalanta al club emiliano per 13 milioni più 6 di bonus, è stato autore di un assist e due gol nel 3-2 rifilato dai rossoblù ai Fonseca boys. Il classe 1998 è stato però anche vittima di un brutto episodio capitato allo Stadio Olimpico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il 21enne ha ricevuto pesanti insulti razzisti da un tifoso giallorosso inspiegabilmente seduto in tribuna stampa. Immediatamente la Roma si è attivata, segnalando l'uomo agli steward che lo hanno portato fuori dall'impianto. Il tifoso, che non potrà acquistare biglietti per tre anni, aveva ricevuto l'accredito da un giornalista free-lance a cui è stato sospeso l'accredito per un anno.