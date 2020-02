I biancocelesti sono a -1 dalla vetta e si apprestano ad affrontare l'Inter. Una nuova pagina di storia a 20 anni dal titolo vinto con Eriksson?

di Antonio Gargano - 10/02/2020 13:30 | aggiornato 10/02/2020 13:34

Nella mente di tanti tifosi, per via diretta o ereditaria, c'è ancora quel pomeriggio del 14 maggio 2000. Una rincorsa al primo posto terminata in una domenica clamorosa, con la Juventus sconfitta a Perugia e la Reggina battuta all'Olimpico. Sono passati 20 anni da quando la Lazio di Sven-Goran Eriksson ha conquistato il secondo scudetto nella storia del club e della Serie A. Adesso c'è un'altra Lazio, quella di Simone Inzaghi, che non può più nascondersi.

Con la sconfitta proprio della Juventus a Verona e il contemporaneo successo dell'Inter nel derby, la classifica parla chiaro: bianconeri e nerazzurri a quota 54 punti, biancocelesti subito dietro a 53. Un solo punto di distanza, con il rammarico di una vittoria non centrata nel recupero contro il Verona. Con quel successo, Immobile e compagni sarebbero in testa con un punto di vantaggio su Conte e Sarri.

Poco male, perché c'è ancora tanto da giocare. Nel frattempo, è la Lazio ad aver dimostrato tanto. Numeri impressionanti, da record, a prescindere da una classifica marcatori che vede proprio Ciro Immobile nelle vesti di capocannoniere inattaccabile, nonostante l'ottimo ruolino di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. la squadra di Inzaghi non è solo il suo bomber, ma è tutta una macchina a giri altissimi che vuole recitare un ruolo di primo piano fino a fine stagione.

La Lazio vince a Parma e batte nuovi record: lo scudetto è un obiettivo possibile?

Lazio, quanti record: è caccia allo scudetto

La vittoria di Parma è già un traguardo storico: è il 18° risultato utile consecutivo, una striscia che la Lazio non aveva mai portato così lontano in 120 anni di storia. Tanto basta per centrare il dato più confortante: dopo 23 giornate, nessuna formazione biancoceleste ha mai avuto 53 punti. Ci andò vicino quella di Maestrelli, campione d'Italia nel 1974, che ne avrebbe avuti 49 se ci fossero stati i 3 punti a vittoria invece dei 2 dell'epoca.

Gli eroi che vinsero lo Scudetto del 1974, 45 anni fa, il primo nella storia della Lazio. (1/2) pic.twitter.com/5gg00JMz8p — 𝔸𝕣𝕔𝕙𝕚𝕧𝕚𝕠 (@ArchivioSSL) May 12, 2019

Le statistiche positive non si fermano qui. La Lazio è a -1 dalla vetta. A questo punto del campionato, è uno scenario che nella storia del club si è verificato soltanto in 3 occasioni. La prima risale proprio al 1974, che si concluse con il primo scudetto. La seconda è datata 1999, quando la squadra di Eriksson si classificò seconda alle spalle del Milan di Zaccheroni. La terza è del 2000, nella stagione successiva, quella del secondo titolo laziale. In quella squadra c'era proprio Simone Inzaghi, che oggi ha ripreso e indossato le vesti del manager svedese per guidare i suoi verso un clamoroso successo in Serie A.

Il rush finale

Per farlo, però, serve guardare ai prossimi impegni. Domenica sera arriva l'Inter per il primo scontro diretto ad altissima quota: la Lazio non perde in campionato proprio dal match d'andata, quando i nerazzurri vinsero 1-0 a San Siro. I biancocelesti ci arrivano con il secondo miglior attacco del campionato: 53 gol, 8 in meno rispetto all'Atalanta e 5 in più rispetto all'Inter. I biancocelesti hanno anche la miglior difesa: 20 reti subite, le stesse dei prossimi avversari all'Olimpico.

Superato lo scoglio del prossimo weekend, il calendario avrà ancora diverse tappe difficili: il 7 marzo la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, ad aprile c'è prima il Milan in casa, poi il match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. È qui che potrebbe decidersi la stagione laziale, se le differenze in classifica dovessero rimanere simili per i prossimi 2 mesi e mezzo. L'ultima giornata, poi, è da brividi: la Lazio va al San Paolo contro il Napoli, l'Inter in casa dell'Atalanta e la Juventus ospita la Roma.

Niente calcoli per la squadra di Inzaghi, che ha costruito i suoi record attuali senza guardare la classifica. Che però adesso comincia ad assumere un sapore particolare, a pochi giorni dal primo, delicatissimo scontro diretto per la vetta. Da giocare, come le scorse partite, con una maglia vintage: quella dei trionfi di Eriksson tra Serie A e Coppa delle Coppe. Stesso template, stesse emozioni per i biancocelesti. Stesso esito di 20 anni fa? È il sogno di un allenatore che, quel pomeriggio del 14 maggio 2000, era sul prato dell'Olimpico a festeggiare il secondo scudetto.