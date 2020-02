Blades al quinto posto, seconda miglior difesa del campionato e un ruolino incredibile sotto la guida di Chris Wilder. Le big sono avvisate.

di Antonio Gargano - 10/02/2020 22:33 | aggiornato 10/02/2020 22:38

Una salvezza tranquilla. Non avrebbero chiesto nulla di più Kevin McCabe e il principe saudita Abdullah, i due proprietari del club. Invece, lo Sheffield United ha deciso di sorprendere tutti alla prima stagione in Premier League dopo 13 anni di assenza. Le Blades sono la sorpresa del campionato e uno dei 3 talking points d'alta classifica, insieme al Liverpool dei record e al Leicester in versione top team a 4 anni di distanza dal titolo.

In questo momento, lo Sheffield è al quinto posto con 39 punti, nel bel mezzo della lotta europea con il Chelsea nel mirino e il Tottenham alle spalle. Due club abituati a lottare per questi obiettivi, ma che adesso devono fare i conti con una squadra che, soltanto 3 anni fa, vinceva il campionato di League One con 100 punti in classifica. Dalle trasferte di Peterborough e Chesterfield, si potrebbe passare a quelle in giro per l'Europa in nemmeno 5 anni.

La prima parte di stagione ha decretato una statistica importante: le Blades hanno fatto meglio di Tottenham, Everton, Manchester United e Arsenal, 4 squadre che attraversano o hanno attraversato fasi di profonda crisi negli ultimi mesi. I numeri parlano chiaro e le difficoltà delle inseguitrici potrebbero mettere lo Sheffield in condizione di blindare la propria posizione, se non di puntare clamorosamente ad un ingresso tra le prime 4 della Premier League.

La favola dello Sheffield United: caccia ai piani alti della Premier League

In 26 giornate sono arrivate 10 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Quella di Bramall Lane è la seconda difesa meno battuta del campionato: 24 gol subiti, 2 in meno rispetto al Leicester e addirittura 5 in meno del Manchester City di Guardiola. I clean sheets del portiere Dean Henderson, invece, sono 9. Soltanto il Liverpool, con 15 reti incassate, ha fatto meglio dello Sheffield.

I punti conquistati sono divisi equamente tra casa e trasferta: 20 tra le mura amiche, 19 lontano dal South Yorkshire. Un dato non indifferente, considerando la necessità di incamerare punti salvezza nelle vesti di neopromossa: lo United gioca a viso aperto, non teme le rivali e non stecca le partite fondamentali con le squadre di pari livello. Le big, invece, hanno faticato parecchio. Il Manchester City ha vinto di misura, l'Arsenal ha pareggiato così come Tottenham, Manchester United e Chelsea. Solo il Liverpool è riuscito ad imporsi con più di un gol di scarto, nel 2-0 di inizio anno.

I gol segnati sono solo 28, che fruttano comunque un +4 nella differenza reti. Lo Sheffield è una squadra bilanciata che parte da lontano, come altre realtà minori in Premier League. Burnley e Bournemouth hanno fatto scuola e adesso le Blades cercano di portare un sistema lungimirante alla fase successiva, quella che vale un piazzamento importante in Europa con Chris Wilder in panchina.

Meglio di Tottenham, Everton, Manchester United e Arsenal: così lo Sheffield punta all'Europa

Chi è Chris Wilder

Come Clarets e Cherries, anche l'allenatore dello Sheffield ha guidato il club attraverso una cavalcata degli anni precedenti. Chris Wilder è il manager delle Blades dal 2016, anno della promozione dalla League One alla Championship. Dopo un primo anno di assestamento a metà classifica della seconda divisione, è arrivato il salto tra i grandi al termine della scorsa stagione. Un risultato insperato, diventato concreto con la caduta del Leeds: il secondo posto a fine campionato è valso il passaggio diretto in Premier League, senza passare dai playoff che sembravano la dimensione naturale del club.

Un miracolo da 89 punti che ha portato Wilder nuovamente tra i grandi protagonisti dello Sheffield, dopo la doppia esperienza da calciatore nella seconda metà degli anni '80 e nel 1998. Classe 1967, il tecnico è nato a Stocksbridge, a due passi da Bramall Lane, dove si sta togliendo le soddisfazioni finora più importanti della sua carriera. E dove, soprattutto, sta attirando l'attenzione di tutta la Premier League.

Chris Wilder ha preso in mano le redini dello Sheffield nel 2016, in League One: ora è tra i primi 5 club d'Inghilterra

Il calendario dello Sheffield United

Per centrare l'obiettivo europeo, lo Sheffield United deve passare attraverso ostacoli non indifferenti. Le trasferte di Old Trafford e King Power Stadium contro Manchester United e Leicester sono gli scontri più difficili della stagione, mentre Tottenham, Chelsea, Everton e Wolverhampton sono attesi a Bramall Lane.

Da non sottovalutare, ovviamente, tutte le sfide contro le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere: mantenere lo stesso ruolino della prima parte di stagione sarà difficile, ma l'entusiasmo che si respira nel South Yorkshire può fare la differenza. Anche in FA Cup, dove le Blades affronteranno il Reading per un posto nei quarti di finale. In 12 giornate di campionato e 3 mesi di partite su due fronti, le Blades possono decidere il proprio futuro, che con le prospettive attuali può diventare più roseo del previsto.