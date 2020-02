Mancini: "Troppo tempo che l'Italia non vince l'Europeo..."

Le parole del ct della Nazionale ospite di Sky Calcio Club.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 09:55 | aggiornato 10/02/2020 10:00

Ospite di Sky Calcio Club, il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato dell'Europeo e non solo:

Saremo soddisfatti all'Europeo se dovessimo arrivare primi, è troppo tempo che non lo vinciamo. Avremo dodici giorni a disposizione prima dell'inizio del torneo, ma se qualcuno giocherà le finali di Champions o Europa League arriverà a sei giorni dalla prima partita. Credo che ci vogliano 4-5 giorni per mandare via le scorie del campionato. Poi la manifestazione è talmente importante, specie dopo la non partecipazione al Mondiale, che le motivazioni arriveranno in fretta. Saremo sempre a Coverciano, ci sposteremo a Roma alla vigilia del debutto e torneremo in ritiro al termine del match

Sul derby di Milano (Mancini era a San Siro):

Il Milan ha giocato molto bene il primo tempo, con i difensori molto stretti e alti. Sono stati bravi, concedendo solo una ripartenza a Lukaku. Nel secondo tempo il gol ha messo un po' di paura, poi c'è stato il tempo di recuperare per l'Inter. Le due reti, di Brozovic e Vecino, sono state decisive

Sul gioco della sua Italia:

Abbiamo cominciato da subito a far questo tipo di gioco, con costruzione dal basso e controllo della palla, perché era quello che volevamo e avevamo giocatori con queste caratteristiche. Sarà la strada da seguire anche all’Europeo. Torneremo soddisfatti solo se riusciremo a vincerlo. La Juve secondo me controlla il gioco, ma nelle ultime due trasferte ha affrontato gare difficili. Il Napoli è forte, anche se non sta andando bene: trova partite in cui sa esprimere il suo potenziale. Il Verona sta giocando benissimo, ha pareggiato anche in casa della Lazio e del Milan. Quella di Sarri resta una squadra straordinaria, aver cambiato un po’ di giocatori forse può aver inciso. Io l’ho vista 3-4 volte quest’anno e, a parte la gara di Firenze all’inizio, è sempre andata bene. Ha sempre vinto negli ultimi anni, forse quest’anno nelle occasioni che concedono agli avversari subiscono più gol. È comunque la squadra più forte del campionato, anche se adesso è in testa insieme all’Inter

Su Bernardeschi:

Credo che il suo ruolo migliore sia l’esterno, sia a destra che a sinistra. Con noi ha giocato anche da falso centravanti, facendo sempre bene. Adesso ha avuto un problema fisico, spero che giochi un po’ di partite da qui alla fine della stagione. Io conto su di lui

Ancora sull'Italia:

Abbiamo un centrocampo di qualità, la maggior parte della rosa la considero quasi fatta. Ci dispiace molto per Zaniolo, l’infortunio non ci voleva, era un ragazzo che poteva ricoprire diversi ruoli. Abbiamo comunque altri giocatori tecnici, a metà campo siamo messi abbastanza bene. Lo stesso vale in attacco. Speriamo che arrivino giocatori giovani per il futuro, però per adesso stiamo bene. Le punte sono migliorate molto con l’andare delle partite, hanno trovato la giusta intesa. È un gruppo che si è trovato bene e si è visto per quanto prodotto in campo. È stato importante soprattutto per trovare una via diversa, giocare bene e vincere le partite. A marzo affronteremo due amichevoli di livello: una a Wembley e una a Norimberga contro la Germania. Noi siamo forti, poi sono amichevoli e si possono anche perdere. Sappiamo quanto valiamo, saranno due bellissime partite e potremo trarre spunti importanti per l’Europeo



Poi ha proseguito così parlando delle caratteristiche degli Azzurri:

Abbiamo giocatori piccoli, anche per questo dobbiamo cercare di tenere la palla il più possibile. Non dovremo concedere molti calci d’angolo e rimesse laterali. Lo facciamo già bene, ma dobbiamo cercare di migliorare. A noi è scattato qualcosa perché abbiamo capito che potevamo far qualcosa di speciale. Col Belgio siamo stati i migliori alle qualificazioni, ora dovremo migliorare alle fasi finali ma non vuol dire che non possiamo farcela. Per chi è meno esperto conterà l’incoscienza. Sarà un torneo itinerante, le prime gare saranno a Roma, ma la voglia di giocare questo Europeo credo sarà fondamentale per i più giovani. Chi temo delle avversarie? La Francia è campione del mondo ed è una Nazionale molto giovane, però anche noi siamo giovani, anche se siamo arrivati dopo. Poi le cose possono cambiare in fretta, in particolare in Nazionale

Su alcuni singoli:

Mancini sta attraversando un momento di difficoltà, ma è un giocatore che ha grandi qualità fisiche e tecniche, ha giocato anche da centrocampista. I momenti difficili possono capitare, spero possa superarlo in fretta. Chiellini sta meglio, per noi è importante. È il giocatore più esperto, quello su cui tutti gli altri ragazzi fanno affidamento. Credo che in Italia ci siano dei ragazzi, magari un po' più giovani ora, molto bravi e che potrebbero già giocare in Serie A. Ce ne sono tanti che sono diventati elementi di squadre importanti, ma alle spalle ce ne sono altri interessanti

Su Vialli: