di Daniele Minuti - 10/02/2020 15:46 | aggiornato 10/02/2020 15:50

Sembra paradossale parlando di una squadra che al momento è prima in campionato, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions League, ma la Juventus sta vivendo sicuramente il momento più complicato dall'arrivo in panchina di Maurizio Sarri.

La sconfitta in casa del Verona, la seconda consecutiva in trasferta dopo quella contro il Napoli, è uno dei campanelli di allarme più evidenti per la formazione bianconera che è apparsa ancora ben lontana dall'avere un'identità. E il gran ritmo che Inter e Lazio tengono in Serie A non fa altro che amplificare questi problemi, con la Vecchia Signora che non si era mai trovata in questi anni a fronteggiare ben due rivali per lo Scudetto.

Nulla è perduto naturalmente e la Juventus avrà la possibilità di riguadagnare punti già nel prossimo turno in cui ci sarà lo scontro diretto fra le sue concorrenti per il campionato. Eppure oggi cominciano a circolare indiscrezioni che portano addirittura alla clamorosa ipotesi di un ritorno per Massimiliano Allegri.

La Juventus è in difficoltà e qualcuno nello spogliatoio vorrebbe il ritorno di Allegri

Repubblica: "Nella Juventus cresce il partito che rivuole Allegri in panchina"

Secondo le voci raccolte da Repubblica, il nervosismo in casa Juventus sta crescendo con l'ambiente quasi spaccato fra chi non sta digerendo la gestione Sarri, chi non apprezza il lavoro fatto in estate da Paratici e chi addirittura è contro entrambi.

Un aggiornamento è però quello che riguarda il partito dei "nostalgici" di Allegri: al momento non c'è il rischio di un esonero per Sarri che ha i risultati dalla sua ma se la situazione precipitasse, Agnelli potrebbe richiamare il livornese che è ancora di fatto sotto contratto coi bianconeri fino a fine giugno.

In questi mesi Allegri ha detto di no a tutte le proposte che gli sono arrivate perché convinto di tornare su una panchina dall'anno prossimo. Ma la chiamata della Juventus cambierebbe le carte in tavola, in particolare se la squadra lo volesse per porre fine a dei problemi più di convinzione e solidità che tecnico-tattici. La decisione finale spetterà sempre e solo ad Agnelli ma anche solo l'ipotesi di richiamare un tecnico allontanato meno di un anno fa, dimostra che in casa dei bianconeri c'è più nervosismo del solito.