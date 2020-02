Juventus, altro infortunio per Douglas Costa: tempi di recupero

In caso di stiramento potrebbe tornare per la sfida con l'Inter in Serie A del 1° marzo.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 10:37

Non solo l'inaspettata sconfitta subita in rimonta contro il Verona nell'ultimo turno di Serie A (con annesse vittorie di Inter e Lazio nelle loro rispettive gare). A rovinare il weekend della Juventus di Maurizio Sarri ci si è messa anche la sfortuna, visto che Douglas Costa è incorso nell'ennesimo infortunio muscolare della sua avventura bianconera (e della sua carriere in generale). L'esterno brasiliano adesso rischia di dover saltare i prossimi importanti impegni, ma prima di stabilire i tempi di recupero lo staff medico bianconero vuole farlo sottoporre ai classici esami strumentali per valutare l'entità del problema. Juventus, altro infortunio per Douglas Costa Nel caso in cui non fosse una semplice contrattura, ma si trattasse di uno stiramento, Douglas Costa sarebbe automaticamente costretto a saltare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan, le seguenti due partite di campionato, contro Brescia e Spal, più - soprattutto - l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione in Francia. A quel punto la data del suo rientro potrebbe essere fissata al 1° marzo, in occasione del big match di Serie A contro l'Inter, in quella che si preannuncia essere una vera e propria sfida Scudetto. Insomma, tutto dipenderà dagli esami strumentali. La Juventus di Sarri incrocia le dita.