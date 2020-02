Spettacolare gesto atletico dello svedese in occasione del vantaggio rossonero.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 10:56 | aggiornato 10/02/2020 11:01

Non è finita come sperava, ma Zlatan Ibrahimovic può senz'altro ritenersi soddisfatto della sua prestazione. Il gigante svedese, a 38 anni, ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di competere ad altissimi livelli. Nel derby contro l'Inter, valido per la 23esima giornata di Serie A, la stella del Milan ha confezionato un assist e realizzato un gol.

Spettacolare il suggerimento per Ante Rebic in occasione della rete del momentaneo 0-1. Correva il minuto 40, Ibra è volato in cielo su un cross proveniente dalla destra, ha sovrastato Godin e ha permesso al croato - con il grande aiuto di Padelli - di insaccare a porta vuota. In quest'azione Zlatan ha toccato quota 2.53 metri per raggiungere il pallone, staccando da fermo di ben 58 centimetri.

Un salto che a molti ha ricordato quello di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria, con il portoghese che svetta sopra il malcapitato Murru - arrivando a 2.56m con uno stacco di 70 cm da terra - e buca un incolpevole Audero.