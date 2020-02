Inter, Handanovic ancora out: in arrivo lo svincolato Viviano

Inter, Handanovic ancora out: in arrivo lo svincolato Viviano

All’inizio pensavo di metterla in mezzo, di provare una soluzione di quelle studiate. Ma poi ho visto che il Milan difendeva molto profondo e c’erano poche possibilità di segnare. Ho guardato Brozovic che mi ha detto di provare a tirare. E ho tirato. L’ho presa proprio bene, o forse no, visto che non è entrata. Ma visto com'è finita, la traversa non sarà un incubo, resta una soddisfazione. Certo, se fosse entrata sarebbe stata l’estasi, una ciliegina su una super-torta

Alla fine è stata una grande esperienza. Il primo tempo è stato triste, ma vincere così, in rimonta, è davvero molto speciale. E adesso esco dallo stadio con questo grande sorriso. I nostri tifosi avevano preparato questa grande coreografia che occupava tutta la Curva. In Premier è qualcosa che non si vede, anche perché non glielo permettono. Ma qui senti davvero la spinta dei tifosi, sin da quando arrivi allo stadio con il pullman. Battono sulle fiancate, li senti vinci e carichi, capisci quanto sia importante la partita

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK