Dopo un primo tempo deludente, Conte ha modificato l'assetto del centrocampo prendendo il sopravvento sul Milan. Decisivo l'uruguayano, vicino all'addio a gennaio.

di Andrea Bracco - 10/02/2020 09:34 | aggiornato 10/02/2020 09:39

I tifosi interisti difficilmente si dimenticheranno del derby della Madonnina giocato ieri sera. L'Inter di Antonio Conte regala ai propri fan una delle serate più folli e appassionanti degli ultimi mesi, schiantando il Milan in rimonta con un roboante 4-2. Il risultato finale matura negli ultimi quaranta minuti di gioco, quando la voglia e la tecnica dei nerazzurri prendono finalmente il sopravvento sulle resistenze rossonere, mettendo in evidenza tutti i limiti di un Milan che, nonostante l'arrivo di Ibrahimovic, a gennaio avrebbe avuto bisogno di ulteriori innesti per sperare di agganciare quel treno chiamato Champions League.

Eppure la squadra di Pioli aveva approcciato il match in maniera perfetta, con Calhanoglu in marcatura a uomo su Brozovic ogni qual volta il croato entrava in possesso di palla. Proprio da un errore dal numero 77 è nata l'azione del primo gol, segnato da Rebic su assist di Ibrahimovic, con lo svedese che - poco prima del riposo - ha sovrastato de Vrij depositando alle spalle di Padelli il pallone del raddoppio. L'intensità alta mantenuta dai rossoneri evidenziava una condizione atletica di primissimo livello e, proprio per questo motivo, il piano partita di Pioli era stato efficace.

Come se no bastasse, l'idea di proporre un 4-4-1-1 ha permesso al Milan di tenere il campo in maniera omogenea, concedendo all'Inter pochissimi spazi per ripartire. Sulla catena mancina la connessione tra Theo Hernandez e Rebic ha creato più di qualche grattacapo alla difesa interista, costretta spesso a ricorrere a raddoppi con Godin o Vecino per supportare Candreva, troppo spesso preso in mezzo dagli avversari. Rebic, che con i suoi movimenti a rientrare tra le linee ha spalancato praterie a Hernandez, è risultato tra i più positivi nella prima parte di match, assieme al solito Ibra, Bennacer e Calhanoglu, che negli ultimi venti metri hanno sempre dato l'impressione di poter colpire da un momento all'altro.

Da esubero a giocatore fondamentale: Matias Vecino, che avrebbe dovuto lasciare l'Inter a gennaio, ha giocato un ottimo derby di Milano, segnando la rete del provvisorio 2-2 e risultando un'arma tattica fondamentale per Antonio Conte

Vecino trequartista per aiutare Brozovic: come l'Inter ha vinto il derby di Milano

Nonostante nel postpartita Antonio Conte abbia dichiarato di aver parlato poco durante l'intervallo, l'Inter del secondo tempo è rientrata i campo con un piglio totalmente differente. Anzi, a posteriori, si potrebbe quasi dire che paradossalmente i due schiaffi del primo tempo abbiano fatto bene a Lukaku e compagni. L'ex manager del Chelsea però è stato anche molto bravo a metterci del suo. Per esempio, alzando Vecino nel ruolo di trequartista, in modo tale da offrire un appoggio in più a Sanchez e Lukaku, quest'ultimo troppo isolato a causa del lavoro di copertura che il cileno era costretto a fare nel primo tempo per aiutare la fase difensiva a non imbarcare troppa acqua.

E, infatti, proprio da un'incursione in area avversaria nasce il gol del 2-2, arrivato pochissimi minuti dopo la gemma regalata da Brozovic con un tiro al volo di sinistro, che tra l'altro non è nemmeno il suo piede forte. Sanchez, grazie all'avanzamento di qualche metro, raccoglie bene un filtrante dalla trequarti e, dopo aver protetto palla sull'uscita di Donnarumma, serve il rimorchio di Vecino, bravo a porta vuota a depositare la palla in gol. Questa rete è la sliding door decisiva: di lì in poi il Milan non combinerà più nulla fino al palo finale di Ibrahimovic, arrivato poco prima della rete di Lukaku.

L'uruguayano, che a gennaio sarebbe dovuto partire, è uno dei giocatori che Conte ha recuperato in extremis. Lo stesso discorso vale per Brozovic, autore di una partita da Dottor Jekyll e Mister Hyde. Il primo tempo del croato è stato pessimo, perché il leader della mediana nerazzurra è stato preso in mezzo dall'ottima tela di marcature pensata da Pioli. I suoi disimpegni leggibili e prevedibili hanno permesso al Milan di recuperare molti palloni nella zona calda del campo, creando problemi a tutta la difesa nerazzurra. Poi, nel secondo tempo, l'Inter ha alzato il baricentro e, a quel punto, sono stati i rossoneri a doversi preoccupare di Brozovic.

Da lento e pasticcione a rapido (anche di testa) e preciso: una metamorfosi clamorosa, dovuta principalmente ai dettami che Conte gli ha impartita negli spogliatoi e alla contromisure tattiche che lo stesso tecnico leccese ha imposto nella ripresa. Alzando Vecino, Conte ha costretto i due centrocampisti centrali del Milan a preoccuparsi della posizione ibrida e molto fluida dell'uruguayano, lasciando più spazio al croato. Che, al momento dell'entrata di Eriksen, è stato finalmente sgravato dal compito di essere l'unico playmaker della squadra. Ma a quel punto la partita era praticamente vinta. E, soprattutto, l'ennesimo messaggio rivolto alla Juventus aveva già preso la strada per Torino.