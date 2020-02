Il Polpo andrà sicuramente via da Manchester nel corso della prossima estate: Maddison del Leicester e Grealish dell'Aston Villa i possibili sostituti.

di Massimiliano Rincione - 10/02/2020 17:02 | aggiornato 10/02/2020 17:06

Paul Pogba lascerà Manchester ed il Manchester United nel corso della prossima estate. Le sirene del calciomercato sembrano aver raggiunto il picco massimo, con il francese che abbandonerà dunque Old Trafford nel corso dei prossimi mesi. Con buona pace di tutti, dirigenza e staff tecnico - che sia confermato quello attuale, cosa molto improbabile, o meno - compresi. Bisognerà capire, però, quale sarà la destinazione per il campione del mondo, ambito sempre da quella Juventus che lo trasformò in uno dei centrocampisti più forti al mondo sotto la gestione Max Allegri.

Tra le altre candidate forti resta anche il Real Madrid, con Zinedine Zidane che non ha mai fatto mistero di ammirare tantissimo il suo connazionale, che verrebbe - eventualmente - affiancato da talenti del calibro di Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro. Alla Juve, invece, erediterebbe sin da subito i galloni del re del centrocampo assieme a Miralem Pjanic, con una mezzala a scelta tra Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur. Due ipotesi che, per motivazioni differenti, potrebbero acquisire credibilità già a partire dai prossimi mesi, a patto ovviamente che lo United scenda di parecchio rispetto alla folle cifra da 175-200 milioni richiesta per lasciare andare il proprio gioiello. Numeri oggettivamente fuori da ogni parametro del calciomercato attuale, che pur resta "dopato" da importi astronomici da un paio d'anni a questa parte.

Ma la domanda che tutti in quel di Manchester si stanno ponendo resta una: chi lo sostituirà nel centrocampo dei Red Devils? Anche qui i nomi restano due, importanti, e a rivelarli ci ha pensato il Mirror. Il favorito è senza dubbio Jack Grealish dell'Aston Villa: 24 anni, ma tanta esperienza alle spalle. Sono già 9 i gol stagionali, 7 gli assist e una grande voglia di salvare i ragazzi di Birmingham, di cui è anche capitano a dispetto della giovane età. Per assicurarselo, però, bisognerà altresì battere la concorrenza del Manchester City di Pep Guardiola, che non ha mai fatto mistero di stravedere per il talento dei Villains.

Calciomercato: per i Red Devils c'è anche l'idea Maddison

James Maddison del Leicester City, invece, rappresenta l'alternativa a Grealish, ma per caratteristiche tecniche pare somigliare davvero troppo a Bruno Fernandes: il portoghese, d'altronde, agisce come lui da tuttocampista con licenza di offendere, e quella clausola rescissoria da 120 milioni di sterline pare comunque rappresentare uno scoglio non da poco per uno United destinato a cambiare molto nel corso della prossima estate. Aria che si farà diversa, salvo ribaltoni e rincorse clamorose, anche in panchina, con Ole Gunnar Solskjaer che potrebbe essere sostituito da uno tra Mauricio Pochettino, Max Allegri e Brendan Rodgers, con i primi due decisammente favoriti rispetto all'attuale tecnico delle Foxes.