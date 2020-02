Calciomercato Milan, l'agente di Thiago Silva apre a un ritorno

Braida: "Messi via dal Barcellona? Non è impossibile..."

Thiago ha un grande amore per Milano, ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile.

Sempre più vicino a un addio al Psg, Thiago Silva potrebbe tornare la prossima sessione di calciomercato estivo nel suo ex club, il Milan. Almeno questo è ciò che suggerisce il suo agente in un'intervista rilasciata a a Milancafe24.com.

Il centrale del Psg non ha ancora deciso cosa fare in futuro.

