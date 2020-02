I nerazzurri vogliono essere sicuri di non avere problemi in porta.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 11:38 | aggiornato 10/02/2020 11:43

Emiliano Viviano già sta sostenendo le visite mediche con l'Inter, che visto l'infortunio di Samir Handanovic ha deciso di non correre rischi e portare a Milano un altro portiere. Pur essendo chiusa la finestra di calciomercato, l'estremo difensore può vestire la maglia nerazzurra in quanto svincolato.

Dopo l'ultima esperienza allo Sporting, il portiere era rimasto senza squadra: si tratterà di un ritorno a Milano, visto che era già stato all'Inter nella stagione 2011/2012, salvo poi essere ceduto al Palermo nella sessione di calciomercato invernale. Adesso una nuova opportunità, dopo le visite mediche il club valuterà se concludere il tesseramento oppure no.

Calciomercato Inter, in arrivo lo svincolato Viviano

Tutti questi movimenti sono dovuti ovviamente alla situazione di Samir Handanovic, che sicuramente salterà la finale d'andata di Coppa Italia contro il Napoli di mercoledì sera e molto probabilmente anche la sfida di campionato contro la Lazio di domenica prossima.

La società nerazzurra non vuole rischiare nulla e vuole che il suo capitano recuperi al 100% prima di tornare a disposizione. Con Padelli titolare e Berni alternativa (che non gioca in Serie A dal 2012), l'Inter preferirebbe avere un'alternativa in più in caso di ulteriore emergenza. Viviano può essere l'opzione giusta.