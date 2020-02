Calciomercato Barcellona, Messi può partire secondo Braida

Per l'ex direttore sportivo dei catalani non è impossibile che l'argentino decida di andare via.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 10:55 | aggiornato 10/02/2020 10:59

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan e del Barcellona, ha parlato a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, a proposito dell'ipotesi che Leo Messi possa lasciare il Barcellona nella prossima sessione di calciomercato:

È molto, molto difficile che Messi lasci il Barcellona, ma non impossibile. Chi può permetterselo in Italia? Le squadre più importanti di sicuro perché, con Leo, avrebbero un'immagina globale. È un giocatore molto costoso e con un ingaggio elevatissimo. Con lui, però, tutto è possibile: lui copre tutti gli errori commessi dalla squadra. San Messi copre tutto.

Copre tutto, sì, ma il Barcellona è apparso in difficoltà in questa stagione, ecco perché anche il Napoli, con tutti i suoi problemi, potrà provare a impensierire i blaugrana in Champions League:

Nella sfida contro il Napoli può accadere di tutto: ieri ho visto il Napoli molto debole, così come il Barça in trasferta ha tanti problemi in difesa, non a caso ha perso diverse partite. In casa è trascinata dal pubblico, 90 mila al Camp Nou fanno paura. Fuori casa dà sempre tanti problemi.

Braida ha poi parlato delle operazioni di calciomercato del Milan, che a gennaio ha preso Ibrahimovic e lasciato partire Piatek: