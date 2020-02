Secondo la stampa britannica i bavaresi vorrebbero fare la spesa in Premier League.

di Redazione Fox Sports - 10/02/2020 12:35 | aggiornato 10/02/2020 12:40

Nel prossimo calciomercato estivo il Bayern Monaco proverà a entrare con il suo carrello in Premier League. Stando al quanto riportato da "The Sun", infatti, continuano ad avere in cima alla lista Leroy Sané, 24enne attaccante tedesco del Manchester City, che già la scorsa estate era stato a un passo dai bavaresi prima della rottura del crociato. Ma a quanto pare l'ex Schalke 04 - per il quale è prevista un'offerta da 100 milioni di euro - non è più l'unico oggetto del desiderio dei bavaresi sul calciomercato britannico.

Altri 90 milioni saranno infatti stanziati per convincere il Liverpool a cedere Roberto Firmino, 28enne brasiliano che nei piani del tecnico Hansi Flick completerebbe a meraviglia una coppia d'attacco da sogno insieme a Robert Lewandowski.

Calciomercato Bayern Monaco, obiettivi Firmino e Sané

Sarà molto complicato convincere i Reds a privarsi dell'attaccante, ma la cifra che sarà messa sul piatto produrrà quantomeno delle riflessioni per Jurgen Klopp. Questo perché il manager tedesco è da tempo sulle tracce di Timo Werner, giovane bomber del Lipsia e della nazionale tedesca, e - come riportato dal "Daily Express" - starebbe valutando la possibilità di riprendersi anche Philippe Coutinho.

Il brasiliano però è al momento la seconda scelta dietro il primo obiettivo per quel ruolo, Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Insomma, le rispettive esigenze alla fine potrebbero anche combaciare. Chissà che il Bayern Monaco non riesca davvero nel doppio colpo in Premier League.