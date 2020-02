Il numero 10 del Barcellona guadagna quasi il doppio mensile di CR7, il Cholo è il manager meglio retribuito davanti a Guardiola. La classifica.

di Antonio Gargano - 10/02/2020 16:55 | aggiornato 10/02/2020 17:00

Terminata la sessione invernale di calciomercato, tra i bilanci e gli aggiornamenti da effettuare c'è anche la classifica dei calciatori e degli allenatori più pagati del mondo. L'Equipe ha stilato l'elenco delle superstar del calcio europeo meglio retribuite dai rispettivi club, con due primatisti che appartengono alla Liga e tanti inseguitori sparsi per i principali campionati del continente.

Poche sorprese, in realtà, per quel che riguarda il primo posto tra i calciatori. Nonostante gli sceicchi e la Premier League, lo scettro di più pagato rimane saldamente nelle mani di Lionel Messi, che continua ad avere l'ingaggio più alto grazie al suo contratto faraonico con il Barcellona. Le ultime voci di mercato, però, parlano di un potenziale assalto da parte dei club inglesi, che vorrebbero strappare dal nido blaugrana in cui è cresciuto ed è diventato leggenda.

Tra i manager, invece, è l'Atletico Madrid a vantare l'allenatore più ricco: Diego Simeone è il re Mida di categoria e guida la classifica con un margine rassicurante sulla concorrenza, nonostante debba cominciare a fare i conti con la difficile situazione dei colchoneros in termini di risultati. Un eventuale addio a fine stagione e la scelta di un'altra squadra potrebbe cambiare le carte in tavola e, soprattutto, gli scenari economici del Cholo e del club.

Tra gli stipendi dei calciatori, quello di Messi è inarrivabile per chiunque: 8,3 milioni di euro lordi al mese. Il numero 10 del Barcellona vince il duello con Cristiano Ronaldo, che alla Juventus percepisce "solo" 4,5 milioni di euro lordi mensili. A completare il podio è il primo sudamericano della classifica: Neymar sfonda il muro dei 3 milioni lordi al mese grazie al suo contratto con il PSG, oltre un milione in più rispetto a Kylian Mbappé che, secondo i dati Transfermarkt, è il calciatore con il più alto valore di mercato in circolazione.

Ronaldo insegue Messi al secondo posto, ma è comunque il calciatore più pagato della Serie A

Chiudono la Top 5 altri due nomi del Barcellona, che monopolizza i primissimi piazzamenti con l'ingresso di Antoine Griezmann e Luis Suarez. Poco meno di 3 milioni di euro per il francese e l'uruguaiano, a distanza siderale dal compagno di squadra Messi. I primi rappresentanti del Real Madrid, invece, si trovano fuori dai primi 5 posti: Eden Hazard e Gareth Bale guadagnano circa 2,5 milioni di euro a testa.

Procedendo per campionati, invece, spicca David de Gea in Premier League: il portiere del Manchester United è il calciatore più pagato della massima divisione inglese con 1,76 milioni di euro mensili. Una coppia al secondo posto: Kevin De Bruyne del Manchester City e, a sorpresa, Mesut Ozil dell'Arsenal, entrambi fermi a 1,64 milioni di euro.

In Bundesliga, ovviamente, comanda il Bayern Monaco. Robert Lewandowski e Philippe Coutinho, con il brasiliano attualmente in prestito dal Barcellona, guadagnano 1,66 milioni di euro al mese, nonostante il calciatore con il più alto valore di mercato del campionato, ovvero Jadon Sancho con 120 milioni di euro, giochi nel Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski, capocannoniere della Champions League, è il calciatore più pagato della Bundesliga

La Serie A, invece, è un affare della Juventus con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain a completare il podio guidato da CR7. Lo stipendio mensile del Pipita è di 1,09 milioni di euro, la Joya è al terzo posto con 1,06.

Allenatori più pagati, Simeone davanti a tutti

In panchina, Simeone è l'allenatore che vanta l'ingaggio più alto di tutti. Il suo contratto con l'Atletico Madrid gli frutta ben 3,6 milioni di euro lordi al mese, una cifra clamorosa e irraggiungibile perfino dagli allenatori maggiormente reclamizzati del momento. Pep Guardiola si piazza al secondo con 1,96 milioni di euro incassati dal Manchester City, mentre al terzo posto ci sono altri due rappresentanti della Premier League: Jürgen Klopp del Liverpool e José Mourinho, approdato al Tottenham da pochissimo tempo, sono a pari merito con 1,46 milioni.

Simeone incassa 3,6 milioni di euro lordi al mese: irraggiungibile anche per Guardiola, Mourinho e Klopp

La quinta piazza riporta in auge un allenatore della Liga. Zinedine Zidane, con il suo nuovo corso sulla panchina del Real Madrid, incassa 1,4 milioni di euro e si posiziona davanti al tecnico più pagato della Serie A. Antonio Conte si ferma a 1,38 milioni di euro lordi al mese, battendo la concorrenza nel campionato italiano. Sorprendentemente a grande distanza dai primi posti, a differenza di quanto visto nella classifica dei calciatori, c'è il Barcellona: Quique Setièn, fresco di insediamento dopo l'esonero di Valverde, si ferma a 500mila euro lordi al mese.