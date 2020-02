Inter-Cagliari, Handanovic: "Non abbiamo pareggiato per l'arbitro"

Pavoletti si era fatto male il 25 agosto scorso in occasione della prima giornata di Serie A contro il Brescia, costringendo il patron Giulini a intervenire sul mercato e a prendere Giovanni Simeone dalla Fiorentina. Stava viaggiando spedito verso il rientro, ma ora questo nuovo stop rimanda ulteriormente il suo rientro in campo. La speranza è di rivederlo correre e segnare all'inizio della prossima stagione.

La Società Cagliari Calcio - recita la nota ufficiale - comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione

Bruttissima notizia per il Cagliari. L'attaccante Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione. Lo fa sapere la società sarda in un comunicato ufficiale.

