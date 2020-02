L'inglese ha pubblicato un video in cui scherzava sull'epidemia inquadrando un ignaro signore asiatico. Poi le scuse: "Non volevo offendere nessuno".

di Redazione Fox Sports - 09/02/2020 15:52 | aggiornato 09/02/2020 15:57

Dele Alli proprio non riesce a stare lontano dai guai: il talento del Tottenham, che viene da un pessimo inizio di stagione e che solo con l'arrivo di Mourinho al posto di Pochettino ha ritrovato continuità di rendimento, è di nuovo al centro della bufera per un video da lui stesso postato.

Stavolta però non si tratta di un filmato hot come quello che lo mise sotto i riflettori anni fa ma uno pubblicato sulla nota applicazione Snapchat e in cui il giocatore della Nazionale inglese prende in giro un ignaro signore asiatico facendo battute sull'epidemia del Coronavirus.

In questo video Alli si riprende con una mascherina all'interno dell'Aeroporto di Heathrow a Londra pronto per volare a Dubai. Il giocatore inquadra un uomo dai tratti asiatici zoomando su di lui e prendendolo in giro.

Bufera per Dele Alli: accusato di razzismo per un video su Snapchat

Scherza sul Coronavirus: Alli viene accusato di razzismo

Nella didascalia delle immagini si leggono battute sul Coronavirus che continuano subito dopo che nell'inquadratura si vede una confezione di igenizzante per le mani. Il tutto corredato dall'ironico commento di Alli.

Il virus dovrà essere molto più veloce di così per prendermi.

Subito dopo le reazioni negative a questo comportamento dato che il video è stato diffuso dal Daily Star, Alli ha deciso di eliminarlo e di scusarsi pubblicamente per aver esagerato con le sue azioni.