Un addio difficile quello a Semplici, allenatore che entra di diritto nella storia della SPAL dopo l'incredibile doppia promozione in due anni che ha riportato i ferraresi in Serie A dopo ben 49 anni di assenza.

La SPAL saluta Leonardo Semplici : l'allenatore della squadra biancoazzurra è stato esonerato dopo la sconfitta subita in rimonta nella partita casalinga contro il Sassuolo che ha portato la formazione all'ultimo posto in classifica.

