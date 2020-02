Serie A, le pagelle di Parma-Lazio

Allo Stadio Ennio Tardini decide un gol di Caicedo nel primo tempo.

di Marco Ercole - 09/02/2020 19:52 | aggiornato 09/02/2020 19:57

Allo Stadio Ennio Tardini decide un gol di Caicedo nel primo tempo, così la Lazio batte il Parma, arriva a 18 risultati utili consecutivi e si porta a un solo punto dalla Juventus capolista della Serie A, in attesa di conoscere il risultato dell'Inter nel derby di questa sera. La squadra di Inzaghi riesce spesso e volentieri ad aggirare la difesa del Parma sfruttando le fasce, con Marusic e Jony che sfruttano bene l'occasione concessa loro di rimpiazzare i due titolari Lazzari (in panchina) e Lulic (infortunato). I cross non delle due ali non vengono però sfruttati bene di testa da Immobile e Caicedo, imprecisi o troppo poco cattivi.

I biancocelesti provano a sfondare anche per via centrale grazie agli scambi in velocità e gli inserimenti delle due mezzali Luis Alberto e Parolo, anche in questo caso però è quello che manca è la concretezza in fase di finalizzazione della manovra, i tiri sono sempre troppo deboli. Il Parma prova ad affacciarsi saltuariamente, con un potente calcio di punizione battuto da Kurtic e con delle percussioni di Kucka, molto ispirato.

Al 41' arriva il gol che sblocca la partita, con Caicedo che riesce ad avventarsi per primo su un pallone vagante in area dopo un rimpallo tra Immobile, Iacoponi ed Hernani, e spedisce alle spalle di un incolpevole Colombi, realizzando il suo ottavo gol in questa Serie A. Le squadre vanno al riposo così, con la Lazio in vantaggio per 1-0. In avvio di ripresa è un altro Parma, che spinge sull'acceleratore e chiude la squadra biancoceleste nella propria metà campo: il tiro al 55' di Caprari (ben parato da Strakosha) è solo il primo squillo, poi arrivano una serie di occasioni che vengono neutralizzate dall'attenta difesa laziale. I giocatori di Simone Inzaghi provano a ripartire in contropiede, lasciando ai padroni di casa il pallino del gioco. Trascorrono i minuti e diminuisce l'impeto e la forza d'urto del Parma, con la Lazio che riesce a rimettersi in gara grazie ai cambi, facendo scivolare la partita fino al 96'.

Serie A, le pagelle di Parma-Lazio

PARMA (4-3-3): Colombi 6; Darmian 6, Iacoponi 5,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5 (79' Pezzella s.v.); Hernani 6,5, Brugman 6 (61' Kulusevski 6,5), Kucka 6,5; Caprari 6, Cornelius 5,5, Kurtic 5,5. A disp.: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Laurini, Grassi, Barillà, Karamoh, Siligardi, Sprocati. All.: Roberto D'Aversa 6,5.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Patric 6,5, Acerbi 6,5, Luiz Felipe 7; Marusic 6,5 (57' Lazzari 6), Parolo 6,5, Lucas Leiva 6,5 (82' Cataldi s.v.), Luis Alberto 7,5, Jony 6,5; Caicedo 7 (62' Correa 6), Immobile 6. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, D. Anderson, Minala, Lukaku, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi 7.

I migliori

Caicedo 7

Ancora una volta risponde presente, si conferma tra i protagonisti della Lazio in questa Serie A, arrivando al suo ottavo gol. Caicedo anche in questa occasione si rivela arma preziosa, sbloccando una partita molto complicata e consentendo così a Ciro Immobile di non dover reggere da solo tutto il peso dell'attacco.

Luiz Felipe 7

Due salvataggi miracolosi nel momento migliore del Parma a inizio secondo tempo. Sono interventi che valgono tantissimo, perché riescono a mantenere la squadra di Inzaghi in vantaggio nella fase in cui stava soffrendo di più la reazione degli emiliani.

Luis Alberto 7,5

È in un momento di grazia, ogni pallone che tocca viene trasformato in oro. Quando si accende lui, si accende anche la Lazio e le sue giocate valgono da sole il prezzo del biglietto. Sempre determinante: da una sua iniziativa personale nasce il gol di Caicedo.

Kucka 6,5

Un trascinatore, leader del centrocampo del Parma. Prova a suonare la carica spronando i suoi, ma anche prendendo iniziative personali (una di queste porta all'ammonizione di Lucas Leiva) per alzare il baricentro della squadra.

Hernani 6,5

In fase difensiva è il primo a fare pressing sul portatore di palla biancoceleste, in particolare cercando di dare fastidio a Luis Alberto e non concedergli troppo tempo per pensare. In fase di costruzione mostra tantissima qualità, che mette al servizio della squadra e regalando delle giocate che sono una delizia per gli occhi degli spettatori.

I peggiori

Cornelius 5,5

C'è, ma non si vede. Il fatto di essere reduce da un infortunio non lo aiuta di certo: ha fatto di tutto per farsi trovare disponibile per questo match, il danese soffre però la morsa dei difensori biancocelesti, non riuscendo a far valere la differenza di centimetri.

Immobile 6

Tanta corsa e sacrificio. Ma non segna, ed è una notizia. A sua disposizione ha poche occasioni, è vero, in quelle poche che gli passano davanti ai piedi non riesce a incidere, lasciando scappare le occasioni. Ha il merito di partecipare nell'azione del gol di Caicedo, ma è troppo poco per un centravanti che ha già realizzato 25 reti in questa Serie A.