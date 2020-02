La squadra di Liverani espugna il San Paolo per la seconda volta nella sua storia: doppietta dell'ex attaccante del Milan, inutili i gol di Milik e Callejon.

di Daniele Rocca - 09/02/2020 17:09 | aggiornato 09/02/2020 17:14

Clamoroso al San Paolo, il Lecce di Liverani batte il Napoli. Partita spettacolare, con tante emozioni da una parte e dall'altra, ma alla fine la spuntano gli ospiti. Tre punti fondamentali nella corsa per non retrocedere: i salentini a fine partita hanno abbracciato Lapadula, autore di una doppietta, e migliore in campo.

Seconda vittoria consecutiva per il Lecce, che mantiene le distanze dal terzultimo posto della classifica occupato dal Genoa (ha battuto il Cagliari). Prestazione di carattere dei giallorossi che, dopo essere passati in vantaggio, sono stati raggiunti a inizio ripresa da Milik. Poi c'hanno pensato Lapadula e Mancosu a riportare avanti il Lecce, a nulla è servito il gol di Callejon a un passo dal novantesimo.

Brutta sconfitta per il Napoli. La formazione di Gattuso, al nono ko stagionale in Serie A, rimane ferma a quota 30 punti. Una battuta d'arresto inaspettata viste le due vittorie consecutive contro Sampdoria e Juventus nelle ultime settimane. Proteste da parte degli azzurri a fine partita per un rigore non concesso da Giua per fallo di Donati su Milik.

Getty Images L'esultanza del Lecce dopo il secondo gol di Lapadula

Serie A, le pagelle di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5, Mario Rui 5.5; Lobotka 5 (46' Mertens 6), Demme 5.5, Zielinski 5; Politano 5 (62' Callejon 6.5), Milik 6.5, Insigne 5.5 (76' Lozano 5.5). All. Gattuso 5.5.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito 6.5; Rispoli 6, Lucioni 6.5, Rossettini 6, Donati 6.5; Deiola 6.5 (90' Paz sv), Majer 6 (68' Petriccione 6), Barak 6.5; Saponara 7; Lapadula 7.5, Falco 7 (74' Mancosu 7). All. Liverani 7.

I migliori

Lapadula 7.5

Se glielo avessero detto alla vigilia non ci avrebbe creduto nemmeno lui. Doppietta al San Paolo, è il protagonista del pomeriggio. Sblocca il risultato con un tap-in facile facile, poi nella ripresa è suo il colpo di testa che riporta avanti il Lecce. C'è la sua firma a caratteri cubitali sulla vittoria giallorossa.

Saponara 7

Dal suo arrivo il tasso qualitativo della rosa è aumentato esponenzialmente. Parte da trequartista, ma diventa pericoloso quando si sposta sulla sinistra, aiutato con le continue sovrapposizioni di Donati. L'acquisto che serviva a Liverani è arrivato nel mercato di gennaio.

Mancosu 7

Entra a un quarto d'ora dalla fine. Tanto gli basta per buttare già la porta di Ospina con una sassata: calcio di punizione da 30 metri, con il pallone che tocca il palo destro e si infila dall'altra parte. Conclusione d'applausi.

I peggiori

Lobotka 5

Non riesce a trovare la posizione in mezzo al campo. Schierato da mezzala, fatica tremendamente a entrare nel vivo della manovra. Non costruisce e va in difficoltà quando il Lecce riparte. All'intervallo Gattuso decide di lasciarlo negli spogliatoi, al suo posto Mertens.

Di Lorenzo 5

Responsabile su entrambi i gol del Lecce: l'azione del primo nasce sulla fascia di sua competenza, mentre sul secondo è disastroso nella non marcatura su Lapadula. L'attaccante prende posizione e lascia a distanza l'ex Empoli, che viene bruciato.