Primo tempo rossonero e doppio vantaggio con Rebic e Ibra, poi il secondo tempo si tinge di nerazzurro e l'Inter fa 4-2 con tanto di aggancio alla Juve.

di MarcoValerio Bava - 09/02/2020 22:47 | aggiornato 09/02/2020 22:52

L'Inter vince un derby a due facce, rimonta il Milan e aggancia la Juventus in vetta alla Serie A. Decisamente meglio il Milan nei primi minuti, più aggressivo, più reattivo e a un passo dal vantaggio al nono con Calhanoglu che dai venti metri conclude e fa tremare il palo alla destra di Padelli. L'Inter risponde con Godin che salta più alto di tutti su azione di corner e manda al lato di un soffio. Lukaku fa valere il fisico, scappa a Romagnoli e centra per Vecino che calcia a botta sicura ma trova la risposta di Donnarumma. La gara è bella, giocata a viso aperto soprattutto da un Milan messo in campo alla perfezione da Pioli. I rossoneri giocano con sicurezza, trovando sempre giocate interessanti e passano al 39' con Rebic che sfrutta una sponda di Ibrahimovic, ma soprattutto l'uscita a vuoto di Padelli e da due passi non può sbagliare.

Il gol subito fa barcollare l'Inter, il Milan gioca sulle ali dell'entusiasmo e trova il raddoppio: corner da destra, Kessie buca a pochi passi dalla porta, la palla schizza verso Ibra che di testa fa ancora male a Padelli.

Nella ripresa però l'Inter parte forte e trova subito il gol che riapre il derby con Brozovic che trova il jolly al volo dal limite e beffa Donnarumma ed è rivoluzione perché dopo sessanta secondi Sanchez scappa sul filo del fuorigioco, rimette al centro dove arriva Vecino che pareggia. Colpo durissimo per il Milan che aveva di fatto dominato il primo tempo. La gara è apertissima, sale la tensione e arrivano diversi cartellini: ammoniti Vecino, Skriniar, Barella e Kessie. Inter che ribalta il derby con De Vrij che brucia Romagnoli su azione da corner e con una grandissima girata batte Donnarumma. Entra Eriksen e il danese prende un incrocio dei pali clamoroso con una punizione sontuosa da quasi 35 metri. Barella non concretizza in ripartenza e dopo due minuti Ibra stampa sul palo il cross di Paqueta. Ma nel finale arriva anche il sigillo di Lukaku. Il derby finisce 4-2 e l'Inter aggancia la Juve in testa.

Serie A, le pagelle di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Padelli 5; Godin 6, De Vrij 7,5, Skriniar 6; Candreva 5,5 (79' Moses sv), Vecino 7, Brozovic 7, Barella 6, Young 6 (92' Biraghi sv); Sanchez 6,5 (70' Eriksen 6,5), Lukaku 6,5. All. Conte 7

Milan (4-4-1-1): Donnarumma 6; Conti 5, Kjaer 4,5, Romagnoli 5, Hernandez 6; Castillejo 6,5 (79' Leao sv), Kessié 5,5 (80' Paqeutá sv), Bennacer 5,5, Rebic 6,5 (83' Bonaventura sv); Calhanoglu 6,5; Ibrahimovic 7. All. Pioli 5,5

I migliori

De Vrij 7,5

Ennesima prestazione da incorniciare per il centrale olandese ormai per distacco il migliore della difesa di Conte. Sui due gol del Milan non ha responsabilità, anzi nei momenti peggiori, di maggior sofferenza, sembra l'unico in grado di tenere dritta la barra. Poi trova il gol del 3-2 con una girata di testa da centravanti navigato, siglando il suo secondo gol nel derby di Milano. Gol di platino perché ribalta la stracittadina e manda l'Inter in vetta.

Vecino 7

Incursore letale per lo scacchiere del Milan. Nella seconda parte di gara i rossoneri non lo prendono più, lui esce dai radar e riappare al limite dell'area per far male. Sigla il gol del 2-2, spiazza tutti quando arriva a ribadire in porta l'assist di Sanchez. Azione simile poco dopo e sponda per Lukaku che non trova lo specchio di poco anche per colpa di una deviazione, da tutto ciò nasce il gol del 3-2. Offre qualità e sostanza, carattere nel momento più complicato.

Ibrahimovic 7

Il Milan è tutto in questo gigante svedese di 38 anni, nel messaggio che manda a Castillejo a metà primo tempo: "Passala a me". Che non è mai una brutta idea. Assist per l'1-0, gol del 2-0 che è il suo secondo in Serie A. Il Diavolo si appoggia a lui, al reduce di una grandezza che fu. Tra lui e gli altri ci sono diverse categorie e si vede. Sfortunato quando stampa sul palo il cross di Paqeuta nel finale.

I peggiori

Kajer 4,5

Si perde Sanchez in occasione del gol del pareggio dell'Inter, poi non riesce a contrastare il tiro di Vecino. Ma è il primo errore quello più grave perché non segue il cileno, ma lo tiene in gioco. Una macchia importante che diventano due quando si fa saltare in testa da Lukaku per il 4-2 dell'Inter

Padelli 5

Esce malissimo sul colpo di testa di Ibrahimovic e spalanca la porta a Rebic, legge male la situazione forse complice la tensione del derby. Non è il massimo della reattività nemmeno in occasione del raddoppio firmato da Ibra.

Romagnoli 5

Lukaku gli scappa via con disarmante facilità nel primo tempo, il belga poi serve Vecino che non è preciso e grazia Donnarumma. Si perde clamorosamente De Vrij che gira in porta la palla del 3-2. Disattenzione fatale che affonda il Milan, errore che manda il Diavolo all'inferno.