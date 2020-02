Per tutti coloro che avessero comprato i biglietti, "Ulteriori informazioni sulla riprogrammazione della partita di oggi saranno pubblicate a tempo debito" e " i tagliandi rimarranno validi per quando la sfida sarà riorganizzata. Ulteriori dettagli seguiranno". Niente partita di Premier League tra Manchester City e West Ham United, insomma. Se ne riparlerà più avanti.

Non è stata comunicata per il momento la data di recupero. Il comunicato arrivato dal Manchester City afferma infatti che "a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche e nell'interesse della sicurezza dei tifosi e dello staff, il match di oggi è stato rinviato. La decisione è stata presa dall'ufficio sicurezza del Manchester City, dopo una consultazione con i proprietari e i responsabili del West Ham United".

Come si legge sul sito ufficiale del West Ham United, la partita di Premier League in programma oggi alle 17:30 All'Etihad Stadium contro il Manchester City non si giocherà e sarà rinviata. Il club annuncia di poter "confermare che l'incontro di oggi" contro i Citizens "è stato posticipato a causa della sicurezza concernente le condizioni atmosferiche estreme", in vista dell'arrivo della tempesta Clara.

