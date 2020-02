L'ex giocatore francese punzecchia la Pulce: "Non credo sia adatto all'intensità inglese, Cristiano fisicamente è una macchina".

La tensione fra Leo Messi e Eric Abidal, scoppiata qualche giorno fa come una bomba in casa del Barcellona, ha fatto sognare tantissimi tifosi in tutto il mondo nella speranza di vedere la Pulce lasciare finalmente il campionato spagnolo per provare una nuova sfida lontana dalla Catalogna.

Il pensiero è andato subito al Manchester City, che secondo indiscrezioni vorrebbe provare un'offerta vertiginosa per l'argentino forte anche della presenza in panchina di un allenatore speciale per lui come Pep Guardiola.

Lo stesso tecnico dei Citizens ha escluso questa possibilità dicendo che secondo lui Messi resterà a vita al Barcellona. Ma commentando le voci, c'è stato anche chi ha bocciato l'idea di vedere il 10 blaugrana in Premier League per suoi stessi limiti. E quel qualcuno è l'ex campione d'Europa e del Mondo con la Nazionale francese Emmanuel Petit.

Petit: "Messi in Inghilterra? Faticherebbe, non è come Ronaldo"

L'ex giocatore transalpino ha parlato ai microfoni del Daily Mirror dando la sua opinione su un possibile sbarco di Messi nel campionato inglese. Spiegando che secondo lui il 6 volte Pallone d'Oro farebbe fatica.