D'Aversa prima e Lucarelli poi protestano per l'arbitraggio della sconfitta coi biancocelesti: "Episodi netti, non andare a vedere è una scorrettezza".

di Redazione Fox Sports - 09/02/2020 20:42 | aggiornato 09/02/2020 20:46

Sono giorni ricchi di polemiche arbitrali per il campionato italiano e dopo che nella scorsa giornata i post partita furono infuocati dalle dichiarazioni di Commisso, oggi arrivano le dure proteste del Parma al termine della sfida contro la Lazio.

Nel recupero della partita del Tardini c'è stato un episodio discusso, in cui una sospetta trattenuta su Cornelius è stata giudicata come fallo in attacco dall'arbitro Di Bello. Decisione non gradita dai Ducali come spiegato da D'Aversa a Sky Sport.

Si tratta di un rigore netto e c'era anche un rigore su Bruno Alves prima, oggi faccio fatica a commentare. Non voglio dare alibi ai giocatori ma c'è un errore, il non andare a vedere vuol dire essere scorretti. Non voglio giudicare l'arbitro ma mi hanno ammonito per un calcio e poi vedere episodi del genere sembra uno scherzo. Non tolgo meriti alla Lazio ma neanche passare per stupido.

Stesso tono usato dal team manager del Parma intervenuto sempre ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Lucarelli: