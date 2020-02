Il tecnico partenopeo commenta la sconfitta casalinga contro i giallorossi: "Non abbiamo cattiveria, del rigore parlerà il ds". Il dirigente: "Inaccettabile".

di Redazione Fox Sports - 09/02/2020 17:29 | aggiornato 09/02/2020 17:32

Il Napoli subisce una brusca frenata e dopo tre vittorie consecutive fra Coppa Italia e campionato viene beffata in casa dal Lecce che esce dal San Paolo con un successo insperato col risultato di 3-2.

Questi 90 minuti però si porteranno dietro diverse polemiche per la direzione arbitrale di Giua, in particolare per un sospetto calcio di rigore non assegnato nel secondo tempo a Milik sul risultato di 2-1 con l'attaccante polacco che ha subito persino un'ammonizione per simulazione nonostante venga toccato in area dal difensore dei pugliesi.

Nelle interviste post partita ci sono state due "anime" diverse per il Napoli, con Gennaro Gattuso che è rimasto piuttosto diplomatico nelle sue dichiarazioni mentre dell'arbitraggio ha voluto parlare il direttore sportivo della squadra campana Cristiano Giuntoli.

Napoli-Lecce, le proteste di Giuntoli e il commento di Gattuso

Napoli-Lecce, Gattuso e Giuntoli in coro: "Inaccettabile non andare a rivedere il rigore"

Parlando ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Napoli ha commentato la brutta prestazione della sua squadra che veniva forse dai giorni più convincenti di tutta la stagione dopo quelli che portarono al successo sul Liverpool.

I gol possiamo anche sbagliarli ma siamo stati fragili e passivi, me compreso. Rivedrò la partita coi ragazzi e dovremo lavorare sulla compattezza, dopo tante palle gol non dobbiamo perdere sicurezza: mi dispiace perché avevamo riacceso l'entusiasmo e ora è arrivata un'altra mazzata. Il calcio di rigore? Non voglio offendere nessuno e ne parlerà il direttore ma se c'è il VAR perché non andare a vedere?

E proprio Giuntoli ha parlato sempre a Sky Sport: