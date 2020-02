Il sito rossonero nell'annunciare i convocati parla di giocatori "a disposizione" per questa sera, nella lista diramata da Stefano Pioli dopo la rifinitura in mattinata. L'allenatore potrà del Milan potrà dunque contare anche su Zlatan Ibrahimovic per il derby di ritorno di campionato, valida per la 23esima giornata di Serie A.

Lo svedese figura tra i giocatori a disposizione per la partita e sarà il titolare in attacco.

