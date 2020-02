Biancoverdi due volte in vantaggio e rimontati da de Jong, Busquets e Lenglet (espulso nel finale come Fekir). Tre assist di Messi: undici in stagione, cinque nelle ultime due partite.

di Paolo Gaetano Franzino - 09/02/2020 23:03 | aggiornato 09/02/2020 23:09

Nel posticipo della 23° giornata di Liga, il Barcellona batte 3-2 il Betis al termine di una partita divertentissima. Al Villamarin i biancoverdi sfruttano i soliti problemi difensivi dei blaugrana, che vanno sotto due volte ma non mollano, tornando a -3 in classifica dal Real Madrid.

Al Betis bastano i primi due tiri in porta per segnare due volte: la prima rete la realizza Canales su calcio di rigore provocato dal tocco col braccio di Lenglet, la seconda la firma Fekir dopo un brutto errore di Vidal. In mezzo arriva il provvisorio pareggio di de Jong, poi quello di Busquets a ridosso della fine del primo tempo. Il gol vittoria è di Lenglet, ma tutte le marcature del Barcellona portano anche la firma di Leo Messi, autore di tre assist.

Prosegue la sfida a distanza tra blaugrana e Real. Nel prossimo turno i catalani saranno costretti a vincere contro la rivelazione del campionato, quel Getafe terzo da solo in classifica. Meno complicato, sulla carta, l'incontro del Betis, che farà visita al Leganes ultimo in graduatoria con Maiorca ed Espanyol.

Il gol di de Jong

Liga, Betis-Barcellona 2-3: il racconto del match

Contro il suo passato, Quique Setien sceglie l'ex Junior Firpo in difesa e Sergi Roberto nel tridente offensivo insieme a Messi e Griezmann, con Ansu Fati in panchina. Il Betis risponde con Alena, Canales e Fekir dietro all'unica punta Borja Iglesias.

Caso da moviola già al 3', quando Lenglet devia col braccio il tiro di Fekir. L'arbitro va al VAR e assegna il calcio di rigore ammonendo il diffidato difensore del Barça. Dagli undici metri va Canales, che spiazza ter Stegen e porta in vantaggio il Betis firmando il suo terzo gol in questa Liga.

Il Barcellona risponde subito: lancio di Messi, imbucata di de Jong, controllo di petto e destro potente imparabile per il portiere. Secondo centro stagionale del centrocampista, nono assist della Pulce e all'8' il risultato è già di 1-1.

Il sinistro magico di Messi, l'eleganza di de Jong 🤩

Il Barça supera il Betis con un pirotecnico 2⃣-3⃣#LaLiga è solo su #DAZN 🇪🇸 pic.twitter.com/GzGEJwnpkA — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 9, 2020

Quindici minuti più tardi Griezmann lancia Messi che però viene murato da Joel. Azione fotocopia pochi secondi dopo, con Busquets che serve l'argentino stavolta in posizione di offside. Ma al 26' esulta ancora il Betis: Guido Rodriguez ruba palla a Vidal, filtrante di Alena, Fekir prende il tempo alla difesa del Barça e trafigge ter Stegen con un bel mancino dal limite dell'area.

Nabil Fekir, autore del secondo gol del Betis

Ad evitare che il Barcellona vada all'intervallo sotto nel punteggio ci pensa all'ultimo secondo Busquets: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Messi dalla trequarti, il centrocampista catalano stoppa il pallone approfittando di uno scontro in area tra Lenglet e Carvalho e batte Joel per il 2-2.

Abbraccio tra Messi e Busquets dopo il 2-2

Secondo tempo

Joel salva subito sulla botta di Messi. Sul corner seguente la difesa del Betis si dimentica di Junior Firpo ma il terzino non ne approfitta facendosi murare da Rodriguez. Setien inserisce Alba e Arthur al posto di Firpo e Vidal. Al quarto d'ora Messi è ancora pericoloso da buona posizione: a mano aperta, respinge Joel.

La Pulce è ispirata e al 66' prova un pallonetto che termina fuori di un soffio. Quattro minuti dopo Emerson anticipa Griezmann sulla linea di porta. Il gol è nell'aria e al 72' lo realizza Lenglet, che sulla punizione calciata da Messi (undicesimo assist stagionale in Liga) anticipa tutti mettendo in rete di testa.

Al 76' il Betis rimane in dieci per l'espulsione di Fekir, che subito dopo aver ricevuto il giallo per un fallo su Lenglet protesta animatamente con l'arbitro beccandosi la seconda ammonizione. Non è meno ingenuo lo stesso difensore francese, anch'egli espulso per doppia ammonizione al minuto 79. Nel finale ter Stegen salva sul colpo di testa di Loren, unica occasione degna di nota prima del triplice fischio dell'arbitro.